「早安少女組。’16」盛夏台北行 冰從天降好驚喜

「早安少女組。’16」隊長譜久村聖率工藤遙、尾形春水來台28小時。(圖/豐華唱片提供)

即將於10月16日在台北ATT SHOW BOX開唱的「早安少女組。’16」，隊長譜久村聖率工藤遙、尾形春水來台28小時，除了把能吃的都吃過一輪，第二天白天錄製宣傳影片時，竟被從天而降的「冰」給嚇到，三位女孩發現工作人員突然送上知名冰店芒果、草莓、珍奶冰時，驚訝的說不出話，還問：「可是現在工作中，真的可以吃嗎？」確認沒問題後便大開吃戒！

三人除了好吃還是好吃，隊長譜久村聖多次覺得對沒來的團員有些愧疚，工藤遙則邊吃邊說來台灣意外愛上喝奶茶，尾形春水則是手舞足蹈說好幸福，雖然只有短短不到10分鐘的時間，已經讓女孩們大大滿足，甚至工作結束後還帶回房間繼續享用。回日本後她們也在部落格分別發表台灣行的感想，工藤遙更透露自己胖了兩公斤。

早安少女組。’16「Morning Musume。16 Live Concert in Taipei」台北演唱會，10月16日（日）將於台北ATT SHOW BOX舉行，門票已經於年代售票系統正式開賣，票價為VIP台幣3000元（限定300張、優先入場、紀念票券）以及台幣2500元的一般券，目前門票所剩不多，相關詳情可洽主辦單位豐華唱片。

(時報周刊)