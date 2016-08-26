MLB》老搭檔被交易 柯蕭不捨落淚

35歲老捕手艾利斯遭交易，好搭擋柯蕭也難過。（美聯社）

洛杉磯道奇26日與費城費城人啟動交易，用堪稱是「柯蕭御用捕手」的35歲老將艾利斯、1名小聯盟投手及1名日後指定球員，換來費城人37歲的2號捕手魯伊茲，突來的決策讓柯蕭跟艾利斯都感到震驚，一度激動落淚。

艾利斯2003年展開職業生涯，從未離開道奇，本季打擊率僅1成94、0.252的整體攻擊指數，除扮演球隊精神領袖的角色，更是28歲王牌柯蕭的摯友兼好搭檔，但道奇團隊打擊率僅排第19，為加強攻擊火力，魯伊茲2成61的打擊率、3支全壘打的成績優於艾利斯，只能做此決定。

對此決策，道奇總裁佛雷德曼(Andrew Friedman)也表示無奈，不過季後賽在即，必須做出有助於球隊的決定，並相信魯伊茲會對球隊帶來正面影響。即將離開球隊，艾利斯對不能再替柯蕭接球，感到相當遺憾，「這件事情對我們來說，是非常艱難的過程，我們都很震驚且難過。」

道奇迎來魯伊茲後，包括厄特利、布蘭頓及卡斯楚，現在已有4名前費城人選手都在陣中，魯伊茲說，「離別令人難過，我會想念費城，但能再有機會闖進季後賽、世界大賽，也感到開心，我迫不及待想去助道奇一臂之力。」道奇目前暫居國聯西區第1，領先第2名巨人2場勝差。

(中時電子報)