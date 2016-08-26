體表之星：北市大空手道 演繹力與美的完美結合

隊長趙柔練習踢擊。（Vamos Sports提供）

「始於禮又終於禮」，是空手道最根本的精神。除了防身外，更重視禮節與培養忍耐力，北市大空手道隊前任隊長唐偉傑說：「因為有『道』這個字，所以除了技術層面外，也從中學習到做人處事道理，不論對師長、裁判、對手，甚至是場地，都要帶著尊敬的態度。」藉由持續的訓練，將空手道的精髓融入於個人內在修養與外在表現。

空手道將在2020年東京奧運成為正式比賽項目之一。而這個好消息，不僅能讓更多人認識空手道，也給台北市立大學空手道隊的隊員們邁向奧運舞台的機會。絕大部分的隊員從小學就開始接觸空手道，陣中多位主力好手，包含曾在亞運奪下金牌的辜翠萍、銅牌的趙柔，以及在東南亞運拿下銀牌的唐偉傑與吳峻維，另外，專攻個人型的王翌達及簡惠萱，都可望在四年後代表台灣，站上運動員的最高殿堂。

不同於跆拳道著重踢擊，空手道則強調拳腳功夫、摔技與防守。由於空手道以近身攻擊為主，吳峻維說：「去年選拔賽的時候，因為一個動作，造成脛骨裂開，休息很久一段時間，當時也擔心無法恢復到原本的身手。」

對於北市大空手道的隊員來說，空手道是他們生命中不可或缺的一部分，寧玉麟教練也期許他們都能永懷初衷，朝自己的目標努力前進。今年體育表演會將於9月3日在台北小巨蛋登場，藉由這次機會，推廣空手道運動，希望能讓更多人認識空手道。為此，隊員們特地編排出一套結合空手道力與美的表演，當天藝人愷樂也會加入一同演出，期待運動與演藝跨界合作，完美呈現。

(中時電子報)

吳峻維為東亞運80公斤級銀牌。（Vamos Sports提供）