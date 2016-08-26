副會長上吊身亡 加深樂天集團危機

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南韓擴大調查第5大企業集團樂天集團所涉貪汙案的同時，集團副會長李仁源今天自殺身亡。李仁源今天原定接受檢察官就集團所涉貪汙、侵吞和逃稅案調查。他的死加深集團危機。

法新社和彭博報導，吊在樹上的李仁源（Lee In-won）遺體，當地時間上午7時後不久被人在東部城鎮楊平（Yangpyeong）的1條登山步道上發現。

他座車內留下長達4頁遺書，內容表達效忠集團會長辛東彬（Shin Dong-Bin），並否認集團逃漏巨額稅款和設立賄賂基金的傳言。

李仁源是樂天集團（Lotte Group）現年94歲創辦人辛格浩（Shin Kyuk-ho）家族以外最高階行政主管。他是外傳高達數億美元逃稅弊案的關鍵嫌疑人。他的死加深擁有93家公司、年營收逾860億美元的該企業集團蒙受的危機。

當局6月擴大對這家零售與旅館巨擘展開調查，檢察官當時大動作搜索集團15家子公司的辦公室，多名高層主管遭傳喚。

路透社報導，69歲的李仁源1973年開始任職樂天集團，是辛東彬最得力助手。辛東彬去年跟長兄辛東主為集團接班爆發激烈手足之爭。

樂天集團聲明：「他（指李仁源）監督樂天集團整體總務、核心事業，真正了解董事長辛格浩和會長辛東彬胸臆。」

集團指出，李仁源也致力為樂天集團找出新成長機會。聲明說：「副會長李仁源總強調改善樂天員工的道德意識，他相信道德管理會直接轉換，使公司價值獲得改善。」（譯者：中央社何宏儒）1050826

(中央社)