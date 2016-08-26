陸客限縮影響 今年前7個月來台旅客成長7.93％

交通部宣布，今年1月至7月來臺旅客人數達628萬0,372人次，較104年同期成長7.93%，各主要市場均呈現正成長，其中以韓國成長29.01%最高，日本(17.46%)及馬來西亞(8.01%)則依序分占為第2、3位。今年扣除中國大陸之其他國際市場來臺旅客，每月均以一至二成正成長率持續增加中。

累計1至7月其他國際市場旅客來臺成長13.21%，而陸客來臺人次自105年5月以來呈負成長，主要是由於陸客觀光團旅客縮減三成，而陸客自由行旅客每月成長約1成，正成長力道較不足。因此，整體陸客來臺1-7月微幅成長0.41%，至整體來臺市場旅客受其他國際市場持續正成長力道，仍能維持正成長。在政府持續推動大陸市場拓展計畫及觀光新南向方案等作為下，預估今年來臺旅客仍可突破千萬人次。

交通部長賀陳旦表示：有關陸客縮減的問題，相關部會均非常重視也持續透過各項方式及管道向陸方表達歡迎大陸旅客來臺之意，觀光局也一直透過觀光小兩會聯繫，希望陸方能繼續維持兩岸旅遊發展。為開發大陸旅客來臺旅遊的客源，行政院觀光發展推動委員會召集人張景森政務委員於日前已指示兩週內提出大陸市場拓展計畫。

近期將結合民間各公協會組團訪陸拜會主要單位及省市進行行銷推廣，向陸方說明歡迎來臺安心旅遊，並透過駐北京及上海辦事處辦理多項的企業商談會及行銷活動，透過與大陸組團社的合作，根據分區、分時、分流的方式重新規劃更在地化的旅遊商品推廣深度旅遊。

未來將積極爭取更多大陸旅客來臺旅遊，對中國大陸旅客更積極引導陸團朝向區域、深度旅遊方向優化發展，推出離島住宿、原住民部落深度旅遊、高端品質團等專案措施，讓旅客造訪離島地區及各地部落體驗文化特色，以及導引高品質旅遊市場發展，讓大陸旅客來臺觀光回歸以體驗臺灣特色風光為主的旅遊型態。

另對於業者營運週轉問題，經濟部中小企業處協助相關觀光產業辦理貸款展延，取得營運所需資金，及提供貸款辦理展延或分期償還保證機制，並由經濟部中小企業處提供諮詢服務、融資診斷輔導及債權債務協商等紓困措施。

交通部政次王國材表示：交通部非常重視業界的聲音，已分別於105年8月19日及8月24日邀請共18位觀光產業重量級專家學者由賀陳部長主持召開會議，讓業界的困境及聲音充分表達，並已責成觀光局積極規劃完善產業輔導、布局新興市場、推廣國民旅遊、發展在地旅行、完備智慧觀光服務及營造良好的市場競爭環境等政策方向。

為強化政府與觀光產業的溝通並瞭解業者業務概況及需求，觀光局另訂於8月29日將邀集各旅行業公協會及接待陸客觀光團體之業者代表座談，針對陸客市場如何擴大行銷、提升品質及輔導、協助等層面討論進行溝通；為擴大產業參與度，並將於105年8月31日舉辦「『前瞻規劃、大步向前』觀光論壇」。

論壇邀請行政院張景森政務委員、立法院蔡其昌副院長、陳歐珀委員、葉宜津委員、地方觀光旅遊局長及各界重要意見領袖約40位代表與談，已吸引產官學界近200位報名參加，這次的論壇定位為「聆聽各界聲音」，相信透過這次論壇，讓民間來暢所欲言，更能凝聚共識，找出具體可行方向。

(工商)