行政院：推動陸客來台 觀光局組團赴陸

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行政院發言人童振源今天表示，推動陸客來台觀光是政府既定政策，交通部觀光局近期將和民間組團訪陸行銷推廣，歡迎陸客來台灣安心旅遊。

專門接待陸客團的創世紀旅行社日前傳出無預警倒閉。根據觀光局統計，今年6月陸客來台僅27.1萬人次，創下30個月來新低。

童振源下午表示，推動陸客來台觀光是政府既定的政策。陸客來台除有助於雙方旅遊相關產業發展，更能促進兩岸人民良性互動，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變。

他表示，政府也在開發大陸旅客來台旅遊的客源，行政院觀光發展推動委員會召集人、政務委員張景森日前已指示交通部觀光局2周內針對陸客市場，提出大陸市場拓展計畫。

童振源表示，觀光局近期也將結合民間各公協會組團訪陸，拜會主要單位及省市行銷推廣，向陸方說明歡迎來台安心旅遊，並透過駐北京及上海辦事處，辦理多項企業商談會及行銷活動，透過與大陸組團社合作，根據分區、分時、分流方式，重新規劃更在地化的旅遊商品，推廣深度旅遊，積極爭取更多大陸旅客來台旅遊。

他表示，除了陸客之外，政府相關部門已研擬相關因應措施，以穩固觀光永續發展，措施包括開發多元巿場，像是東南亞及穆斯林市場；加強行銷，譬如新南向政策與觀宏專案；輔導產業轉型，譬如產業融資協助、服務技能升級，以及活絡國內旅遊市場，包括擴大校外教學旅遊、鼓勵社區鄰里旅遊等，並加強與旅遊產業的溝通。

童振源表示，目前也在積極擴大日、韓市場的行銷，已有顯著的成長，同時開放汶萊及泰國赴台灣免簽證措施，都希望讓來台旅遊旅客更加豐富與多元。1050826

(中央社)