成龍賺19億進富比士收入榜 僅輸給多吸1億的他

巨石強森、成龍、麥特戴蒙成為2016最賺男星前三名。（圖／達志影像）

美國權威財經雜誌《富比士(Forbes)》日前公布2016十大最賺女星後，昨(25日)十大最賺男星也出爐，華人動作巨星成龍以6100萬美金（約19億台幣）奪下第二名，成為華人男星之冠，唯一打敗他的則是日前拍攝《玩命關頭8》傳和馮迪索鬧翻的巨石強森，以6450萬美金（約20億台幣）稱霸。

《富比士》日前公布全球最賺男星，從第一名起分別是巨石強森、成龍、麥特戴蒙（約17億台幣）、湯姆克魯斯（約16億台幣）、強尼戴普（約15億台幣），而去年以24億台幣奪冠的「鋼鐵人」小勞勃道尼今年退步到第9名，僅賺約10.5億台幣，令人驚訝。

2016《富比士》十大最賺男星：

1. 巨石強森（Dwayne Johnson）：6450萬美金（20億台幣）

2. 成龍： 6100萬美金（19億台幣）

3. 麥特戴蒙（Matt Damon）： 5500萬美金（17億台幣）

4. 湯姆克魯斯（Tom Cruise）： 5300萬美金（16億台幣）

5. 強尼戴普（Johnny Depp）：4800萬美金（15億台幣）

6. 班艾佛列克（Ben Affleck）： 4300萬美金（13億台幣）

7. 馮狄索（Vin Diesel）：3500萬美金（11億台幣）

8. 沙魯可罕（Shah Rukh Khan）：3300萬美金（10億台幣）

9. 小勞勃道尼（Robert Downey Jr）：3300萬美金（10億台幣）

10.阿克夏庫瑪（Akshay Kumar）： 3150萬美金（10億台幣）

(中時電子報)