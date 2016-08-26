搶救陸客 觀光局組團赴大陸行銷

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7月陸客來台人數減幅再擴大。行政院發言人童振源今下午表示，觀光發展推動委員會召集人張景森政委日前已指示觀光局兩周內針對陸客市場，提出大陸市場拓展計畫，觀光局近期將結合民間各公協會組團訪陸，行銷陸客來台觀光。

觀光局最新統計指出，今年7月陸客來台人數較去年同期減少了近5.3萬人，衰退幅度達15%，而今年6月陸客來台人數較去年同期衰退近11.9%，減幅擴大已明顯影響到各觀光行業生計，甚至有專營陸客團的旅行社宣布倒閉。

童振源表示，推動陸客來臺觀光是政府既定的政策，除有助於雙方旅遊相關產業發展，更能促進兩岸人民良性互動，我們歡迎陸客來臺觀光的立場不變。

為開發大陸旅客來臺旅遊的客源，童說，行政院觀光發展推動委員會召集人張景森政委於日前已指示觀光局兩周內針對陸客市場，提出大陸市場拓展計畫，觀光局近期將結合民間各公協會組團訪陸，拜會主要單位及省市行銷推廣，向陸方說明歡迎來臺安心旅遊，並透過駐北京及上海辦事處，辦理多項企業商談會及行銷活動，透過與大陸組團社合作，根據分區、分時、分流方式，重新規劃更在地化的旅遊商品，推廣深度旅遊，積極爭取更多大陸旅客來臺旅遊。

童振源說，目前政府相關部門已研擬相關因應措施，以穩固觀光永續發展，措施包括：開發多元巿場（如東南亞及穆斯林市場）及加強行銷（新南向政策與觀宏專案）、輔導產業轉型（產業融資協助、服務技能升級），以及活絡國內旅遊市場（擴大校外教學旅遊、鼓勵社區鄰里旅遊）等並加強與旅遊產業的溝通。

此外，童振源表示，積極擴大日、韓市場行銷已有顯著的成長，同時開放汶萊及泰國赴台免簽證措施，均會讓來臺旅遊旅客更加豐富與多元。

(工商)