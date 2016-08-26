乳牙蛀了沒關係 當心恆齒一長出就蛀掉

國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平今表示，不少家長認為乳牙會換牙，即便蛀牙也沒關係，但其實乳牙蛀太深，可能導致恆齒一長出來就蛀掉，呼籲寶寶一長牙就要用含氟牙膏清潔。

「國際兒童牙科醫學會區域研討會IAPD Taiwan Regional Meeting」今年首度移師台灣舉辦，專家提醒家長應及早重視幼兒口腔健康，一長牙就要看牙、塗氟，並且用含氟牙膏刷牙。

蔡宗平今天表示，寶寶從一長牙到5歲前都是預防蛀牙關鍵時期，很多家長認為牙齒有刷就好，選擇強調「可吞食」的兒童牙膏給孩子用，但這些牙膏含氟量不足、有些甚至連氟都沒有，預防蛀牙力道不足。

蔡宗平說，除此之外，很多家長常有錯誤觀念，認為乳牙終究會換牙，即便蛀牙也沒關係，導致不少孩子不滿1歲就滿口爛牙，有的則是乳牙蛀得太深，導致恆齒剛長出就被蛀掉。

蔡宗平建議，寶寶只要長第一顆牙齒，就應到兒童牙醫塗氟，並且使用含氟量1000ppm以上的牙膏刷牙，只要塗薄薄一層，多的可用手或清水抹掉，1天2次即可，其中的「氟」可降低細菌產酸能力，不僅可保護牙齒還能抑菌，降低蛀牙風險。

小寶寶用氟刷牙，是否可能食用過多產生副作用？蔡宗平說，以往調查發現，部分國家因飲水中大量含氟，可能造成飲用者的牙齒上產生斑點，但使用含氟兒童牙膏用量不多，吞食過量的機率極微，不必過度擔心。1050826

(中央社)