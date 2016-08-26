黃明志MV惹議 玖壹壹臉書影片說明

馬來西亞饒舌歌手黃明志MV涉侮辱宗教惹議，合作的嘻哈團體玖壹壹今天在社群網站臉書（facebook）透過影片表示，會繼續做音樂，用正面能量壓制網路評價。

黃明志與玖壹壹合唱電影「大顯神威」主題曲「OhMy God」，今年7月網路流出MV被指涉侮辱宗教，黃明志21日返回馬來西亞遭捕，直到昨天獲釋。

黃明志下午在臉書表示，「終於出來了，在拘留所被囚禁了5天，讓我看透了許多事。我會更堅強，謝謝各界關心」。

玖壹壹所屬的混血兒娛樂公司上午在臉書發道歉聲明，但之前在玖壹壹臉書發表兩篇貼文，引起網友質疑切割，後來刪文。

玖壹壹下午在臉書上傳影片，團員健志表示，「稍早經紀公司有幫我們做出兩則聲明，但是都被刪除了，因為那不是我們想要聲明的事」。

健志說，拍MV前兩個月收到歌詞，看完沒什麼不妥，在馬來西亞花4天拍MV，有什麼不妥都有向黃明志提出，「最有問題是我拿槍那個畫面」，網友覺得拿槍不對，有點取笑伊斯蘭教，當時也有問黃明志，黃明志解釋電影一定有反派角色。

春風表示，故事最後是4個宗教變好友，且清真寺一般民眾不能去拍攝，黃明志告知有申請，所有人才可進去，拍攝過程有禮貌、沒亂摸或亂玩，離去前也向管理人員道謝。

健志說，看到很多網友要求出面道歉，「我們自己知道事情，你們看到的可能是在網路上看到的東西，你眼睛看到的東西不一定正確」。「有人說我們這個團體在台灣是丟臉團體，是個恥辱，丟臉丟到國外去，垃圾團體」，講得很難聽。

他說，「我們覺得沒關係，今天呢我們是你們的恥辱，但是明天呢，明天過後我們做了更多的歌，哪怕只有一首歌，我們都用正面能量去壓制那些網路評價」。「你們再怎麼酸，你們也是抵擋不了我們繼續做自己的歌」，當然會避免這類衝突性東西，還是會繼續做好聽的歌。1050826

(中央社)