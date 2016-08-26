進香客心跳罷工15分鐘 王爺庇佑開心手術7小時救回

心臟外科主任林雍凱說明蔡翁的心血管阻塞情形。（王文吉攝）

心臟外科主任林雍凱指出，蔡翁的心血管發展出不少側支循環，推測冠狀動脈阻塞情況已有一段時間。（王文吉攝）

彰化72歲蔡翁日前隨王爺到神岡進香，半途突然倒地不起，沒了呼吸心跳，同行信徒剛好有護理師，立刻上前CPR，並送至豐原醫院急救，診斷是急性心肌梗塞併發心跳停止及休克，3條冠狀動脈完全阻塞，僅靠側枝循環維持，醫療團隊徹夜進行心臟不停跳冠狀動脈繞道手術，經過7小時手術終於把命救回來。

「感謝王爺公保庇！」蔡先生說，他平常身體沒什麼病痛，常跟著村裡的王爺四處進香，這趟他幫王爺拿黑令旗，未料途中竟然昏倒，醒來躺在加護病房內，家人告知他心臟停了15分鐘，聽說自己歷經7小時手術，差點一命嗚呼，自己都嚇到，幸好神明有保佑。

心臟外科主任林雍凱表示，蔡先生的心血管發展出不少側支循環，研判阻塞已有一段時間，應該是症狀不明顯而輕忽，因3條冠狀動脈完全阻塞，僅能透過繞道手術搶救，並取病人的大隱靜脈血管當繞道血管，在馬拉松式的接力搶救下，讓病患恢復心跳。

蔡先生出院前特地邀請醫師到彰化吃肉圓及他最愛的爌肉飯。不過，林雍凱提醒，如有家族病史、三高的民眾，在飲食方面尤要注意攝取均衡，偏愛和偏廢都不好，平時作息正常、多運動，如身體出現異狀，宜盡早就醫，早發現早治療。

(中時)