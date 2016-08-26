九三軍人節 國防部盼軍人著軍服出門同慶 2016年08月26日 17:38 中時 鄭任南 小字型 中字型 大字型 點閱296 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國防部26日宣布九三軍人節的慶祝活動內容，除了民間熱心廠商的贊助外同時包含了學校儀隊表演、武器展示及職棒比賽戰鬥 機衝場同樂，希望每位軍人能在屬於軍人的日子穿著軍服出門，與民眾一同慶祝九三軍人節。 (鄭任南攝) 國防部26日宣布九三軍人節的慶祝活動內容，除了民間熱心廠商的贊助外，同時包含了學校儀隊表演、武器展示及職棒比賽戰鬥機衝場同樂，希望每位軍人能在屬於軍人的日子穿著軍服出門，與民眾一同慶祝九三軍人節。(中時) 關鍵字：九三軍人節、國防部 點閱296 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：中共將在四年內培養60名艦載機飛行員 上一則：抗日戡亂不殺無辜 砲兵觀測士蔣開桂用愛帶放牛班 相關新聞 愛滋生退學案 國防部暫緩追討阿立80萬 文字 林全挺愛滋生 阿立緩賠可獲學力證明 文字 愛滋阿立案賠公費換學歷？林全：不理想 文字 國防大學愛滋生退學爭議 聯合國也介入關切 影音 報載三項加給案 國防部：非事實 文字 發表意見(0)