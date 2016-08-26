九三軍人節 國防部盼軍人著軍服出門同慶

國防部26日宣布九三軍人節的慶祝活動內容，除了民間熱心廠商的贊助外同時包含了學校儀隊表演、武器展示及職棒比賽戰鬥 機衝場同樂，希望每位軍人能在屬於軍人的日子穿著軍服出門，與民眾一同慶祝九三軍人節。 (鄭任南攝)

國防部26日宣布九三軍人節的慶祝活動內容，除了民間熱心廠商的贊助外，同時包含了學校儀隊表演、武器展示及職棒比賽戰鬥機衝場同樂，希望每位軍人能在屬於軍人的日子穿著軍服出門，與民眾一同慶祝九三軍人節。

(中時)