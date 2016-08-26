中國郵政儲蓄銀行 傳已獲准在港上市 2016年08月26日 16:33 工商 鍾寧 小字型 中字型 大字型 點閱199 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 外媒引述知情人士透露，中國郵政儲蓄銀行已獲港交所批准在港上市，集資規模或約80億美元（約624億港元）。消息人士稱，郵儲銀行計劃於9月上半月開始路演。稍早有報導指，基礎投資者料認購郵儲銀行6至8成新股，其中中國船舶工業集團將認購20億美元。(工商) 關鍵字：銀行、中國、美元、郵儲、上市 點閱199 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：霍格華茲亂入G20？ 沙雕成嚴肅會議亮點 上一則：滬指本周跌1.22％ 終止連兩周漲勢 相關新聞 社論－從兆豐銀事件，看官股銀高層任命 圖片 兆豐銀行遭裁罰 財政部：將督責各公股銀行 圖片 兆豐銀遭重罰 中華信評：信用評等不變 文字 兆豐銀遭重罰 金管會：通報時程合規 文字 兆豐遭美重罰 金管會擬請蔡友才說明 文字 發表意見(0)