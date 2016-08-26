中國郵政儲蓄銀行 傳已獲准在港上市

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外媒引述知情人士透露，中國郵政儲蓄銀行已獲港交所批准在港上市，集資規模或約80億美元（約624億港元）。消息人士稱，郵儲銀行計劃於9月上半月開始路演。

稍早有報導指，基礎投資者料認購郵儲銀行6至8成新股，其中中國船舶工業集團將認購20億美元。

(工商)