霍格華茲亂入G20？ 沙雕成嚴肅會議亮點

中外沙雕藝術家在浙江舟山的海灘上製作各式沙雕作品。(新華社)

中外沙雕藝術家在浙江舟山的海灘上製作各式沙雕作品。(新華社)

荷蘭沙雕藝術家安妮克在浙江舟山的海灘上製作沙雕作品。(新華社)

中外沙雕藝術家在浙江舟山的海灘上製作各式沙雕作品。(新華社)

中外沙雕藝術家在浙江舟山的海灘上製作各式沙雕作品。(新華社)

來自世界各地的沙雕藝術家，最近齊聚在杭州的海灘上，為首屆在中國舉行的G20高峰會做出各式各樣的沙雕藝術品。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，這些來自荷蘭、英國、美國、南非和中國等地的藝術家在杭州海灘上，用海灘上的沙雕出各式各樣建築物如迪士尼城堡、《哈利波特》裡的霍格華茲城堡、樂高、大象以及中國的日壇等。這些沙雕作品的目的，是要紀念這項國際年度盛會在中國開幕。

G20領導人峰會將在9月4日到5日在杭州舉行，世界各地領導人如美國總統歐巴馬(Barack Obama)、英國首相梅伊(Theresa May)、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)和德國首相梅克爾(Angela Merkel)等都會參加這次盛會。

杭州各地如公車站、購物中心、工地和公路上，處處都已經掛上當地宣傳G20高峰會的標語：「服務G20，當好東道主。」這些為G20高峰會做的沙雕作品，也成為浙江每年在九月舉辦的國際沙雕節的相關活動。

(中時電子報)