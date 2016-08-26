桃猿迷彩衣亮相 郭修延難忘天堂路接吻

Lamigo桃猿球星王溢正、詹智堯、郭修延、朱育賢今天下午出席活動，場地不同一般記者會，這是在戒備森嚴的國防部，新一代的迷彩球衣亮相；「蛙人」郭修延回憶當兵時走天堂路，最難的是「接吻」。

桃猿副領隊浦韋青表示，今年阿迷趴球衣主打「永遠的海陸精神」。球員穿在身上也有感覺，詹智堯咬字認真地說「雄赳赳，氣昂昂」，一旁王溢正還笑他「平常都沒講這麼標準」。

郭修延外號蛙人，因為他在民國95年到96年間，曾經在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊服役，也是在場球員裡面，唯一有部隊經驗的球員。

郭修延說，過去穿上軍服比較嚴肅，但是迷彩風格與球衣混搭，在運動場上感覺就很有活力。

走過天堂路、度過克難週，郭修延回憶最難熬的是有一關叫做「接吻」，不只要趴在排水溝裡的泥水伏地挺身，還要口含泥水傳給下一個弟兄。他說在特種部隊的經驗，使他學習忍耐，往後遇到挫折時，不會輕易被失敗打倒。

郭修延說「吃苦當作吃補」，春訓教練要求比較嚴格，被罵也會忍下來，這都歸功當兵時養成的忍耐度。

桃猿隊與國軍合作，9月2日在主場舉辦「阿迷趴」除了球員身穿迷彩上場比賽外，國防部安排5架幻象戰機衝場，還有國軍示範樂隊演奏、國防大學學生獻唱國歌。1050826

(中央社)