反光鏡菩薩 張秀雄5年擦逾8萬片

74歲張秀雄因曾目睹車禍慘劇，5年前退休後，決定將擦拭反光鏡做志業，至今擦遍雙北、桃園市區及山區，累積的反光鏡多達8萬2000片，且不求回報，被喻為「反光鏡菩薩」。

交通部公路總局30日將舉行金路獎頒獎典禮，張秀雄是特殊貢獻得主。

張秀雄5年來，每天清晨4時就出門，以機車代步，中午才回家，自行準備梯子及擦布，每天的路線及工作進度，還做筆記，包括台北市、新北市及桃園市的都會區與山區，約半年輪迴一次路線。

張秀雄說，他的心願就是讓每個轉彎處的反光鏡都能讓用路人看清路況，平安駕駛，不少山區的反光鏡成了螞蟻窩，有些鏡面甚至結滿蜘蛛網，都被張秀雄處理得乾乾淨淨。

張秀雄說，擦拭反光鏡同時，也是在擦拭自己的心鏡，希望當他離開人世時，心鏡也能乾淨明亮。

張秀雄住新北市中和，他說，剛開始只是抱早起做運動心態，只擦拭住家附近的反光鏡，沒想到越做越有感覺，從1週工作2到3天，1天只擦兩小時，到現在每個月平均出門20天，只有逢年過節或下雨天時才休息。

張秀雄擦拭光反光鏡時，也曾遇過驚險狀況，他說有一次騎機車被4、5隻野狗追，不但摔倒還被野狗咬傷；還有一次因反光鏡太高從鋁梯上摔下來，一次騎機車駛過路面青苔，兩次分別摔斷5根及2根肋骨。

對這些意外，張秀雄一點都不放在心上，還很樂觀地說，應該是他做了好事，神明保佑他只受輕傷。

張秀雄的兒女們擔心父親太操勞，但張秀雄堅持「做好事很快樂」的信念，感動家人，家人的支持力量，讓張秀雄更加堅定樂當反光鏡守護人。1050826

(中央社)