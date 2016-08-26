法潛艦機密外洩 印度的聲納規格在內

印度海軍指法國外洩的?魚級潛艦機密不構成安全威脅，外洩的是印度海軍潛艦的聲納技術規格和頻段，這些文件不會讓巴基斯坦偵測到印度潛艦行蹤。

「澳洲人報」昨天又曝光法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）外洩2萬2400頁資料中的新一批資料，文件中有「印度?魚級（Scorpene class）潛艦機密」字樣，並有印度海軍徽章，內容主要是聲納系統，包括聲納探測範圍、使用頻段等技術規格。

這些文件還包括印度海軍?魚級潛艦的操作手冊，包括如何發射武器和武器配置選擇等。

對這批最新曝光文件，印度海軍迄今尚未回應，但「印度時報」（The Timesof India）獲得的消息顯示，這些資料並未損害印度國家安全，因為這些規格「在許多國家海軍網站都查得到」。

提供消息的人還說，這些機密資料都是從DCNS外洩，有35%是泰勒斯（Thales）公司擁有，有65%是法國政府擁有；這些資料曾於2011年的潛艦合約被私營下包商帶往兩個東南亞國家。

報導指出，因為這起潛艦機密外洩事件，印度開除了提供?級潛艦相關培訓的下包商。

印度政府認為，這起外洩事件沒有出現直接的安全威脅；法國政府也稱，外洩的文件只是記載潛艦如何運作，沒有安全損害出現。

消息人士表示，這些文件可以讓巴基斯坦知道如何維持自己潛艦以因應印度潛艦部署，但並未告訴巴基斯坦如何偵測印度潛艦，或是如何建造這款法國潛艦。1050826

(中央社)