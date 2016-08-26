蔡總統不滿意度升 徐永明：因步驟混亂

時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，民調顯示總統蔡英文的不滿意度上升速度很快，是因蔡總統的改革目標雖然清楚，但步驟和力道卻很混亂，未來用人和政策溝通仍需要加強。

台灣智庫民調中心今天舉行記者會，公布蔡總統的百日施政表現，有48.5%的民眾表示滿意，38.4%的民眾表示不滿意。

對此，徐永明表示，蔡總統不滿意度上升速度還是很快，必須要注意，雖蔡總統說不要用100天評價她的施政成敗，但民主政治運作的邏輯，民意的支持度仍是非常重要，這關乎到各部會首長施政推動順利與否。且民眾對新政府的施政評價有正有負，若負面形象固定化，對往後施政必定不利。

徐永明說，「蔡總統的改革目標雖然清楚，但步驟和力道卻很混亂」，如勞工政策、年金改革等政治訊息都不清楚，讓人覺得政策說明模稜兩可。以勞動政策來說，一例一休、7休1、勞工特休假等議題，在不同時段推出又沒有連貫性，加上行政立法不協調，讓民眾覺得政策混亂，說不定不滿意的民眾根本不知道政策內容是什麼。

徐永明表示，新政府的政策態度還是要清楚明確，不要讓人覺得有模稜兩可、左右搖擺的狀況，但政策訊息若要清楚，「蔡總統未來的用人，以及政策溝通仍需要加強」。1050826

(中央社)