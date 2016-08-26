車臣難民湧入 德波憂邊界遭ISIS滲入

日前有數千名車臣難民從德波邊界湧入德國。（達志影像/Shutterstock）

日前有數千名來自車臣共和國（Republic of Chechnya）的難民抵達德國，他們從高加索山區一路走過經俄國西部，最後到達德國波蘭邊境，面對這條新的「路線」，德波兩國政府皆表示擔憂無武裝的邊界會成為伊斯蘭國（ISIS）恐怖份子潛入的捷徑。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，有數千名來自車臣的難民抵達德國境內，他們採用的路線和過去經土耳其、進入巴爾幹半島不同，是從車臣共和國北上進入俄羅斯西部地區，一路往西穿越白俄羅斯（Belarus）和波蘭，最後進入德國。由於日前土耳其關閉邊界不讓難民借道，這條新的路線讓德波兩國傷透腦筋，據傳長達56英里（約90公里）的邊界目前只有2名員警和1輛警車在巡邏，根本形同虛設。

去年（2015）波蘭共收到14,000名俄羅斯人申請政治庇護，超過9成以上聲稱來自車臣，而6月份也有1800名俄國人向德國申請庇護，比1月爆增6倍之多。目前仍不知有多少難民留在波蘭和前往德國，但根據申根公約（Schengen Agreement）規定，德波邊境兩端的小鎮幾乎是沒有設防的狀態，雖然尚未證實邊界的巡邏警力，但德國近幾月確實曾調動大批警力至南部搜查由南歐入境的大批非法移民，相較之下，德波邊界的動盪甚少。

車臣共和國組成主體是穆斯林，也被外界視為是伊斯蘭國的重點「潛在吸收對象」，而如今這條新的「活路」出現，勢必讓另一批被擋在土耳其邊境的穆斯林難民振奮，在日前歐盟和土耳其的協議中，土耳其全面關閉邊界和前往希臘的通道，讓原先每天1,700人通過的盛況降至不到50人。但龍蛇雜處的難民潮中，難以有效分辨有無恐怖份子，面對這條新的「捷徑」，德國、波蘭和週邊國家勢必將設法阻擋可能的危險。

(中時電子報)