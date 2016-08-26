九三軍人節 國防部製作對不起影片

九三軍人節即將到來，國防部發言人臉書今天上傳一支名為「對不起！」的影片，呈現職業軍人無法在重大節目或關鍵時刻陪伴家人的歉疚感，也期盼社會大眾為軍人「按個讚」。

這支3分鐘的影片呈現許多軍人工作辛酸的一面，有的軍人因為工作不能陪伴妻子去看病，有的是軍人母親只能讓女兒自己去上學，「對不起，媽咪總是讓你一個人去上學」、「對不起，在你生病的時候，我總是沒能陪在妳身邊」、「對不起母親節那天我沒辦法趕回去陪您了」。

片中被對不起的老婆、女兒、女朋友等家人，在影片最後都向他們的軍人丈夫、媽媽、男朋友等說聲「辛苦了！」並祝所有軍人九三軍人節快樂，「九三軍人節請為軍人按讚」。影片上傳8小時已有37萬人次觀看。

國防部政治作戰局文宣心戰處處長余宗基今天受訪表示，軍人經常因為任何事件對社會道歉，這在國人印象裡已經根深蒂固，但這部「對不起」的影片想傳達的是所有國軍官兵在這種特別節日時，內心對周遭最親密家人更深層的對不起。

余宗基說，這是外界比較少了解的情形，希望透過這一部片子，讓軍人真實的情感展現出來；同時也讓軍人親屬藉由這部影片，了解所有在九三軍人節因為職責所在、無法休假官兵必須堅守崗位的正當性和必要性；他說，這部影片中的演員都是素人和軍校學生。1050826

(中央社)