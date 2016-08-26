走訪台中國家歌劇院 一窺劇場秘境

台中國家歌劇院專題1歷經10年工程的台中歌劇院，終於在今天開館迎客，這座名列世界第9大地標的歌劇院，館內暗藏的建築特色及故事，正敞開大門歡迎民眾前來一窺劇場秘境。

台中國家歌劇院歷經10年工程，期間流標多次，才由麗明營造公司承接，克服許多建築工法的困難，才矗立在世人面前，連負責設計規劃的日籍建築師伊東豊雄也多次在公開場合感謝麗明營造，讓他的紙上設計能化為真實的建築物，並被評為「世界第9大新地標」。

台中國家歌劇院今天舉行開館儀式，展開為期1個月的試營運，每天將提供3場定期導覽及2場兒童導覽，夜間導覽的時段則為每月第2、4週的週三晚間。

在導覽過程中，民眾將配戴導覽機，與導覽員一同漫步歌劇院，包括走訪酩酊溪、雲門、凸凸廳、空中花園等館內充滿建築特色的景點，甚至能走上劇場內最神秘的「貓道」，對於館內公共藝術如「當下」藝術時鐘、「翩翩」等幕後創作概念，也都能一窺究竟。

除了建築本身及藝術創作外，民眾還可透過導覽探索歌劇院幾項獨特的設備工法，例如智慧型冷輻射地坪和特殊的消防系統「水幕」等，發現隱身於歌劇院各角落的智慧科技。

台中國家歌劇院營運推動小組藝術總監王文儀表示，為滿足多元導覽需求，讓0到99歲的人都能以最合適的方式領略歌劇院的風采，還特別規劃兒童及夜間導覽等服務，針對13歲以下的小朋友客製化「兒童導覽」，以生動活潑的方式，搭配觸覺等感官體驗，帶領小朋友認識劇場。

夜間導覽是台中歌劇院的特色之一，矗立在七期重劃區的台中歌劇院，在夜幕低垂時，猶如一座吸睛的發光體，呈現與白天不同的美感，夜間導覽將帶領民眾由外而內，看遍歌劇院的萬種風情，還可從歌劇院內部，欣賞歌劇院的獨家夜景。

台中國家歌劇院是繼兩廳院後，睽違近30年，台灣首座落成的國家級表演場館，由於歌劇院建築物本身的特殊結構，台中國家歌劇院不止是一座表演殿堂，也是當代建築的傳奇。1050826

(中央社)