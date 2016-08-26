中共將在四年內培養60名艦載機飛行員

第五批拿到航空母艦飛行資質認證的飛行員共六人，正在領取他們的飛行資格證。（照片來源：中國海軍網）

根據《東方網》的報導，解放軍海軍致力於在未來四年內培養出60名艦載機飛行員，以追上中共國產航空母艦的發展速度。

報導指出，自從殲-15首度在航空母艦上亮相以來，大陸民眾對於中共的航艦發展一直都有相當熱烈的期盼。只是，航空母艦的發展核心是艦載機，艦載機的核心則是飛行員。而培養艦載機飛行員本身就是個難度極高的工程，中共的第一批艦載機飛行員就只有12人。依照要求，他們要飛過五個機種，飛行時數要達到1,000小時，三代機飛行時數則要達到500小時以上。

等到他們被選為艦載機飛行員後，一切的訓練又要重新來過，內容包括300小時以上的模擬器飛行，500小時的理論課程學習時間，還有海上求救、就生等課程學習時間100小時。依照美國現有的標準，培養一名艦載機飛行員需要一到兩年的時間 。

自2012年首批飛行員培訓以來，中共訓練了五批艦載機飛行員，其中上第一批五人，第二批八人，第三批六人，第四批六人，第五批六人，總共為31人。只是雖然已經有20位以上的飛行員取得資格證，但是中共的艦載機飛行員仍缺乏全天候的作戰能力。他們不像陸基戰鬥機飛行員一樣，可以每天起飛很多次。在航艦上每天只可以起飛兩三次，所以中共艦載機飛行員真正能夠適應全天候作戰還需要一些時間。

(中時電子報)