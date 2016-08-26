寶可夢立功 警藉抓寶破詐騙巢窟

詐騙集團返台流竄設機房行騙，刑事局偵查第六大隊查獲2處自中市遷竄外地的詐騙集團，共逮捕23人送辦。（陳淑芬攝）

詐騙集團藏身偏僻山區別墅，警方喬裝寶可夢迷，掩飾身分到場勘察蒐證。（陳淑芬攝）

有拜卻沒保佑，詐騙集團還請寺廟金雞、令符到機房祭拜，祈求財運。（陳淑芬攝）

詐騙集團流竄設機房行騙，刑事局偵查第六大隊查獲2處自中市遷竄外地的詐騙集團，共逮捕23人送辦。其中，方姓男子為首的詐騙集團日前藏身高雄隱密度假別墅，警方多次偽裝農夫、寶可夢迷到場勘察，還私下祭出「薰香」誘引寶可夢取信民宿業者，一舉攻破巢窟。

刑事局偵查第六大隊第五及第六隊各自接獲中市詐騙集團機房情資，經長期追查，詐騙集團鎖定中國大陸月收入人民幣4萬元以上民眾，打電話以電信欠費、信用卡遭盜刷、拐虐兒童等話術詐財。為防警察緝，全台四處流竄，平均1個月就更換機房據點，警方緝而不捨一路跟監查緝。

警方調查，33歲方男為首的詐騙集團，遷移到高雄縣六龜高級透天民宿後，3周前再遷到美濃區偏僻的一處獨棟別墅民宿，還豢養流浪犬做為警戒。警方前往勘察多次喬裝農夫、旅客，還動用「薰香」道具誘引寶可夢，假裝抓寶取信民宿業者掩飾身分；為收伏流浪犬，還購買狗罐頭餵飽流浪犬搏感情，以免打草驚蛇。

警方昨天近午出動查緝，逮捕方男及成員等14人，查獲筆電、房屋契約及吸毒器具。警方調查，方男還陸續派出成員出國赴土耳其為期10多天，疑似做技術交換學習，成員住在別墅內管理嚴格，租金加上搭伙每月高達13萬多元。

刑事局第六大隊另在新竹市也查獲1處詐騙巢窟，31歲卓姓男子在民國101年6月間曾到菲律賓籌組詐騙集團，遭遣返回台，但交保後潛逃而被通緝，他在供緝期間竟持續經營詐騙集團，日前遷移到新竹市的一棟高級住宅內。警方昨天下午1時許展開搜查，逮捕卓及成員共9人，起獲筆電、教戰手冊及帳冊等證物。

警方訊後，將2詐騙集團共23人各依詐欺及毒品罪嫌送辦。

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(中時)