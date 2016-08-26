中市國幼班修繕 助偏鄉原民學前教育

台中市國幼班獲國教署補助131萬元修繕教學環境，完善偏鄉原民幼兒學前教育。（圖／台中市府提供）

為保障偏鄉及原住民地區幼兒受學前教育的機會，台中市政府教育局在和平區設立國民教育幼兒班（國幼班），提供公設托幼服務。國幼班至今設立12年，教育局持續協助爭取補助經費以改善教學設備，105年度計有梨山國中小及博愛國小附設幼兒園獲教育部國民及學前教育署核定131萬元經費進行教學環境改善。

台中市的國幼班目前有和平區立幼兒園（分班4園）及白冷、博愛、梨山等3所國小附設幼兒園，此次獲補助的國幼班中，梨山國中小附設幼兒園將經費用於改善幼兒廁所及餐廳防風、防雨設施，讓幼兒雨天有安全出入動線，另外也翻新幼兒專用的坐式馬桶並加設淋浴間，可隨時提供熱水。

博愛國小附設幼兒園則更新幼兒專用遊戲設施，希望提供即將於29日開學的國幼班安全、優質的學習環境，讓偏鄉及原住民地區的幼兒健康成長。

教育局長彭富源表示，國幼班提供偏鄉孩子學習的避風港，教學上包含銜接國小課程注音符號、數字，也加入部落文化，並且教導幼兒學會生活自理，培養排隊、守秩序、打掃環境、洗手等日常技能，期盼幼兒在學習及生活上都能順利銜接。

教育局說，從國幼班成立後，市府持續協助爭取補助經費改善教學設備，希望透過教學環境的改善，能穩定優質教保人力留在偏鄉服務的意願，也提供偏鄉及原住民地區幼兒適性的安全環境與設備，讓幼兒在良善環境中自然學習、享受快樂的學習童年。

(中時)