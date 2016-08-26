酒後經常被痛毆 男子持斧砍死同住友人

行動不便的巫男指出經常被同住友人酒後痛毆，因而持斧殺人，警方訊後移送偵辦。（廖肇祥翻攝）

行動不便的巫男殺害同住友人，警方在命案現場屋外草叢找到作案用的斧頭。（廖肇祥翻攝）

行動不便的巫男殺害同住友人，警方在命案現場附近搜索作案凶器。（廖肇祥翻攝）

南投縣埔里鎮張姓男子破頭命案，檢警昨日即鎖定與死者同住的62歲男子巫進賢，但他否認行凶，直到專案小組在命案現場戶外草叢尋獲沾染血跡的斧頭，並在巫嫌衣褲查到噴濺的血跡，今日中午突破嫌犯心防，坦承因不滿死者常在酒後對他惡言相向或動粗，積怨已久，憤而殺人。

檢警專案小組昨日在命案現場勘驗時，發現從客廳、廚房、浴室到巫進賢的房間及衣褲都有血跡分布，且巫男鼻樑有明顯傷痕，加上死者無明顯掙扎，現場無打鬥痕跡，認為巫男涉有重嫌，但他矢口否認，辯稱衣褲血跡是死者因腸胃出血，帶他送醫時不慎沾到，但專案小組查訪鎮內兩間大型醫院都無死者就醫紀錄，戳破他的謊言。

因巫男雙腿曾受過傷，行動不便，專案小組推測作案凶器應該在現場附近，果然在現場屋外的絲瓜園附近草叢，找到一把斧頭，化驗後有血跡反應，加上附近鄰居指證，今天中午巫男心防被突破俯首認罪，供稱在借住期間，因死者經常酒後罵他三字經，甚至動手毆打，因自己身材瘦小、當採茶工時雙腿骨折需靠柺杖走路，只有挨打的份，前晚死者酒後又暴力相向，晚間8時許見他躺在木椅熟睡，一時氣憤就持屋內斧頭往死者左前額砍劈。

死者哀嚎，巫男又補了3下，直到死者不出聲掙扎才罷手，將凶器稍做清洗後丟棄在屋外草叢，對殺友鑄下大錯相當後悔。附近鄰居指出，死者好心收留不良於行的兇手，卻因酒品不佳，惹上殺身之禍。警方訊後，依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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(中時)