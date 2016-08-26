玩運彩輸14萬 男掉包百萬中獎彩券 2016年08月26日 17:14 中時 楊明峰 小字型 中字型 大字型 點閱191 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 張男假裝拍下中獎彩券，實則用沒中獎的彩券掉包。（楊明峰翻攝） 30歲張姓男子15日深夜到16日上午在桃園市中壢區一處彩券行玩運動彩，共下注120萬元，6張彩券贏了106萬元，最後倒輸14萬元，張男換完現金後向店員表示，要用手機拍下中獎的彩券作紀念，竟趁店員不注意時，將沒中獎的彩券與中獎彩券調包，隨後開車逃逸。警方調查，張男用來下注的120萬元現金，是家人賣房幫他還賭債所剩下，不料被他拿去一夕賭光。(中時) 點閱191 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：警清樓專案 查獲13名外勞共擠1貨車 上一則：姪子不滿伯父酒後吵鬧 踹肚死亡遭起訴 相關新聞 今彩539開獎 文字 最後期限快到 還有3個千萬元彩券未兌領 圖片 公益彩券「大福彩」改版 首創累進二獎提高給獎獎金 圖片 店員機警攔詐 金門治安會報表揚 文字 今彩539開獎 文字 發表意見(0)