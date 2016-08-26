玩運彩輸14萬　男掉包百萬中獎彩券

張男假裝拍下中獎彩券，實則用沒中獎的彩券掉包。（楊明峰翻攝）

30歲張姓男子15日深夜到16日上午在桃園市中壢區一處彩券行玩運動彩，共下注120萬元，6張彩券贏了106萬元，最後倒輸14萬元，張男換完現金後向店員表示，要用手機拍下中獎的彩券作紀念，竟趁店員不注意時，將沒中獎的彩券與中獎彩券調包，隨後開車逃逸。

警方調查，張男用來下注的120萬元現金，是家人賣房幫他還賭債所剩下，不料被他拿去一夕賭光。

(中時)