第六屆公視董事會成立 舒米恩成董事

我要評比

第六屆公視董事會今天舉行第二次審查會議，審查委員經3輪票選，選出原住民歌手舒米恩．魯碧、卓越新聞獎基金會執行長邱家宜等成為公視董事，第六屆公視董事會正式宣告成立。

第六屆公視董事會在7月22日就行政院提名的21位董事候選人與3位監事候選人進行第一次審查會議，審查委員僅同意11位董事候選人與2位監事候選人通過，不足以組成董事會。行政院在8月15日補提名10位董事候選人與郭力昕等3位監事候選人，今天下午再次召開第二次審查會議。

今天下午第一輪投票選出邱家宜、舒米恩．魯碧、蔡政良、盧彥芬、羅慧雯共五位董事，再加上第一次審查會議通過的11名董事，仍不足法定人數最低17名董事，因此再就未通過的5名董事候選人進行第二輪投票。

不過第二輪投票仍未選出，評審委員討論後，不希望再因為一名不足董事名額再次延宕公視董事會的進行，決定再次進行第三次投票，最後選出張天立、馮小非。

第六屆公視董事會董事名單包括，吳瑪?、邱再興、施振榮、唐美雲、徐仁修、徐瑞希、張玉佩、陳郁秀、陳順孝、蔡崇隆、鄭自隆、邱家宜、舒米恩．魯碧、蔡政良、盧彥芬、羅慧雯、張天立、馮小非共18名董事。1050826

(中央社)