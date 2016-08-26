打造最好逛的歌劇院 不看表演也想去玩

台中國家歌劇院專題2台中國家歌劇院今天開館迎賓，除了建築與自然空間特色外，還有設計性十足的文創商店陳列在各大小洞穴空間，要讓歌劇院不只是表演場館，也要成為最好玩好逛的歌劇院。

台中國家歌劇院今天開門迎賓展開1個月的試營運，這是繼台北兩廳院之後，睽違近30年，台灣首座落成的國家級表演場館，台中國家歌劇院為今天的開館舉辦「淨．水」儀式，開啟歌劇院藝術的第1秒。

配合今天的開幕，營推小組推出「源．泉」行動邀請民眾穿著水藍色，以水的姿態匯聚歌劇院，齊力聚福做湯圓，歡慶歌劇院啟用，並邀請在地團體及印尼新住民以舞祈福，象徵歌劇院與在地積極連結，還安排「普渡．禁壇」將傳統儀式中的道士表演搬上藝術殿堂，代表歌劇院的眼界不受限。

被喻為「世界第9大新地標」的台中國家歌劇院，除了建築與自然空間的特色鮮明外，歌劇院的商店及餐飲特色及家數，也是亞洲其他劇院少有的，館內邀集了12家設計性十足的文創商店，陳列在各大小洞穴空間，讓即使不是想看表演的民眾，也可以將歌劇院當作購物及休憩的場所，成為「最好玩最好逛的歌劇院」。

營推小組藝術總監王文儀說，歌劇院除了擁有製作節目、推廣藝術教育的專業外，也採取翻新思維，試圖營造新生活態度，不是為了看表演才要進歌劇院。

歌劇院的1樓大廳及5、6樓的文創商店與餐飲，將是提供民眾走進歌劇院的理由之一，例如金工飾品、木製文具、陶瓷杯皿、帆布袋、板料眼鏡等生活用品，到香茗茶品、手作乳酪絲，甚至是彩繪樂器、雜誌書刊等，一應俱全，有如走入文創市集一般。

台中國家歌劇院從今天起展開1個月試營運，預計9月30日正式開幕，王文儀認為，相較於歐美一般大型劇院、新加坡濱海藝術中心及台北兩廳院各擁有3到6個月、3個月、6個月的試營運期，歌劇院僅能利用1個月的時間，進行展場設備及軟體維運上的壓力測試及修正，並診斷建築軟硬體的適用性，營推小組一方面戰戰兢兢，一方面也開心能站在台灣專業劇場的能量上，翻新挑戰1個月試營運。

試營運期間共推出7個表演節目、大廳及戶外表演共10場，5樓凸凸廳裡還展出「伊東豊雄的劇場夢」觀念建築展，地板上放置的大型懶骨頭，讓參訪者可以自由坐臥，打破一般觀賞的模式。1050826

(中央社)