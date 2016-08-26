慶九三軍人節 戰機衝場重機車隊送祝福

九三軍人節即將到來，國防部以「榮耀戎裝」和「與民有約」為主題舉辦一系列活動，有戰機衝場、重機車隊送祝福、軍人著軍服即享有購物優惠等，向保家衛國的官兵致上最高敬意。

國防部今天舉行記者會，由國防部文宣心戰處處長余宗基宣布一系列軍人節慶祝活動，主軸為「榮耀戎裝」和「與民有約」，主要的活動共分為5大部分。

第一個是「樂」「武」揚威系列活動，9月1日上午9時，由三軍樂儀隊在台北自由廣場揭開序幕，接續由臺中女中等6所樂儀隊實施競賽，以新時代青年方式向國軍致敬；現場還有武器裝備陳展、軍民互動體驗等活動。

第二個是英雄大會，9月2日上午10時，國防部首度在圓山大飯店舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由長官親臨頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防傑出貢獻獎代表等145個獎項。

第三個是「戎」耀戰場，余宗基說，球場是球員的戰場，球衣是他們的戰袍，為傳達「英雄識英雄」的情懷，9月2日晚間6時，5000位官兵與眷屬，「軍服盛裝」出席桃園棒球場，觀看運動英雄帶來的國家級賽事。

余宗基說，賽前安排國防部示範樂隊演奏、國防大學學生獻唱國歌，隨後由空軍5架幻象戰機實施衝場操演，向國軍及職棒英雄們，致上最高敬意。

第四個活動為與軍同「榮」，為表達對國軍的敬意與支持，9月1日當天，民間知名重機團體號召30位重機車友「騎」聚台北車站，以車隊方式將祝福送入國防部博愛營區，以實際行動感謝國軍戮力戰訓、守護家園的付出。

第五個活動為共響尊「戎」，余宗基說，軍服代表人民的付託，是軍人的職責，更是榮譽的象徵，為營造友善軍人的消費環境，福利事業管理處推出「敬軍優惠專案」，結合國內30餘家廠商共計超過2048家直營門市主動響應，軍人節當天，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠，也歡迎各大企業能一同響應。

國防部發言人陳中吉說，雖然最近國軍有各種負面新聞，但大部分的居人都是兢兢業業、謹守崗位，希望透過九月三日穿軍服的活動，鼓勵國軍官兵大聲說出「我是軍人」。1050826

(中央社)