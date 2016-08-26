台中國際動畫影展官網上線，公開首波片單

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國際長片：環球視覺脈動《百日紅》。（圖／台中市府提供）

國際動畫界重量級名導康斯坦汀．布朗茲作品《山頂小屋咚咚搖》。（圖／台中市府提供）

2016台中國際動畫影展10月盛大展開，影展主題豐富，精彩呈現國際及國內動畫影片，其中台灣原創自製動畫長片《阿雄與悉達多》將於影展舉行世界首映；而法國安錫、加拿大渥太華、克羅埃西亞薩格勒等3大全球知名動畫影展片單，已在影展官方網站率先公開，其他單元節目內容、活動及售票資訊逐步在官網公告，讓影迷大飽眼福。

市政府新聞局表示，邁入第2年的台中國際動畫影展，今年主題豐富，包括「影展大觀：當代萬花筒」、「台灣動畫：寶島特產」、「焦點導演：盡在不言中」、「國際長片：環球視覺脈動」、「逐格動畫：看見時間魅力」、「華人動畫：古典美學再現」等6大單元，網羅當前國際動畫界長片、短片經典之作。

在「影展大觀：當代萬花筒」單元中，除將播映已有悠久50年歷史的法國安錫動畫影展、北美洲最大的加拿大渥太華動畫影展等數十支精選短片外，今年更首次邀請動畫界重量級的克羅埃西亞「薩格勒布國際動畫影展」加入，要讓觀眾看見世界最知名的動畫作品。

而在「台灣動畫：寶島特產」單元中，由台灣本地動畫人才原創製作的長片觀摩《阿雄與悉達多》，將特別於這屆台中國際動畫影展舉行世界首映；「焦點導演：盡在不言中」單元則將播映在國際動畫界享譽盛名的重量級名導康斯坦汀．布朗茲多部作品。

其他如「國際長片：環球視覺脈動」、「華人動畫：古典美學再現」及「逐格動畫：看見時間魅力」等單元，搜羅當前國際動畫界最新知名長片作品，也將播映中國本地與世界各地的優秀華人動畫短片作品。

新聞局長卓冠廷表示，今年台中國際動畫影展也將舉辦系列論壇、講座、選片指南、戶外放映、移動故事屋等推廣活動，其中將有多位來自國內外的重量級人物現身，與影迷們面對面近距離交流。

(中時)