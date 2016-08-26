國小教學卓越獎 月琴、浮球成特色課程

教育部今公布105年度教學卓越獎國小團隊名單，共有15校入圍，爭取金質獎獎金新台幣40萬元，入圍學校各有特色，例如恆春國小以「月琴」作為特色課程，具有世代傳承意味；澎湖合橫國小則是將海邊廢棄的浮球廢物利用，培養孩子愛惜海洋的精神。

教育部指出，今年共有39校進入複選，7月上旬選出入圍15校，還要再經過一輪評選，預計於9月22日在台中正式頒發金質獎、銀質獎及佳作獎。

入圍的學校中，新北市板橋區溪洲國民小學致力提升學生書寫的效能，運用書法藝術的原理原則，「以字定心，練字養心」，發展硬筆字教材教法，培養學生「寫一手好字」的能力；台中市大肚區大肚國民小學的教學團隊結合在地人文資源，透過教師課程創發專業能力與團隊合作行動力，發展「穿越磺溪、時空教室」多層面的特色課程，培養學生「人親、土親、人文親」的人文素養。

其他入圍的還包括屏東縣新埤鄉餉潭國小、屏東縣恆春鎮恆春國小、台北市士林區雙溪國小、苗栗縣公館鄉公館國小、桃園市平鎮區東安國小、新北市中和區光復國小、澎湖縣西嶼鄉合橫國小、南投縣仁愛鄉平靜國小、台南市官田區官田國小、台北市北投區文化國小、台北市士林區文昌國小、台中市新社區福民國小、新北市瑞芳區吉慶國小。

(中時)