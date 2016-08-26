鍾小平想提罷免 柯P：自己先認真做 2016年08月26日 17:35 中時 張潼 小字型 中字型 大字型 點閱595 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 北市議員鍾小平打算參選下屆台北市長，他接受時報周刊訪問時透露，打算提出罷免柯文哲，對此柯今天下午說，選舉、罷免、創制、複決是人民參政權，如果自己不想被罷免，那就好好做。媒體詢問，鍾小平不是跟柯文哲不錯，怎會提罷免？柯說，他（鍾小平）不是要選台北市長，民主政治不得已，知名度很重要，可能是為了造勢吧。柯文哲還說，距離選舉還早，他現在第一要解決大巨蛋，第二世大運。(中時) 關鍵字：鍾小平、柯文哲、罷免 點閱595 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：護樹第一步 中市辦景觀樹木修剪認證考試 上一則：承租農戶換約續租 中市府下鄉駐點收件 相關新聞 沙海林提九二共識 柯文哲：不互相為難 文字 寶可夢熱潮 柯文哲：玩過頭了 文字 抗議雙城論壇 台聯青年軍燒沙、柯肖像 文字 雙城論壇 沙海林提台滬交流4建議 文字 雙城交流 柯文哲：兩岸不要互相為難 圖片 發表意見(0)