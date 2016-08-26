鍾小平想提罷免 柯P：自己先認真做

我要評比

北市議員鍾小平打算參選下屆台北市長，他接受時報周刊訪問時透露，打算提出罷免柯文哲，對此柯今天下午說，選舉、罷免、創制、複決是人民參政權，如果自己不想被罷免，那就好好做。

媒體詢問，鍾小平不是跟柯文哲不錯，怎會提罷免？柯說，他（鍾小平）不是要選台北市長，民主政治不得已，知名度很重要，可能是為了造勢吧。

柯文哲還說，距離選舉還早，他現在第一要解決大巨蛋，第二世大運。

(中時)