馬英九將泳渡日月潭 流放總統魚苗

日月潭國際萬人泳渡9月4日舉行，前總統馬英九將參加泳渡，並為選手鳴槍、流放總統魚苗；今年共有26國、2萬718人參加。

第34屆日月潭國際萬人泳渡9月4日登場，前總統馬英九將參加活動，首先到水社碼頭放流1萬尾總統魚苗，再到會場為活動鳴槍，並由朝霧碼頭下水，游泳3000公尺到伊達邵碼頭上岸，此行是繼攀爬合歡山、玉山之後，再度到南投縣享受好山、好水。

南投縣政府今天舉辦宣傳。縣長林明溱說，萬人泳渡日月潭已是國際級活動，今年吸引2萬718人報名，其中944名外籍選手來自美國、日本、歐洲、澳大利亞、印度等26國， 還有170名身障者參加，眾多人潮帶來的商機，可望增加當地商店、旅宿業收入。

林明溱說，萬人泳渡經縣府與承辦的埔里四季早泳會每年不斷創新，今年以安全第一、品質提升、全民樂活、泳向健康為活動目標；謝謝協助的水上救生協會、醫院、內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，建構完善水陸空安全維護，讓泳客游得更安心。

此外，第2屆日月潭公開水域游泳錦標賽也將在9月3日舉行，競賽組限額250人、游泳5000公尺，參加者必須在第一名選手上岸後30分鐘內完賽；挑戰組限額2500人、游泳3000公尺，須2小時內完賽。

日月潭國家風景區管理處表示，萬人泳渡當天，禁止遙控無人機飛進泳渡空域，要用無人機拍攝泳渡活動的新聞媒體或玩家，須在31日前向日管處申請，註明無人機的操作人及觀察人、現場拍攝地點及時間，並負起無人機安全責任，經審核才核發拍攝許可。1050826

(中央社)