蔡總統就職百日 民調：滿意度48.5%

台灣智庫公布總統蔡英文就職百日民調，民眾對總統滿意度占48.5%、不滿意度38.4%，滿意度比上次略降0.6個百分點；林全內閣滿意度則為39.6%、不滿意度41.0%。

台灣智庫上午在台大校友會館舉行「總統就職百天民調記者會」，由台灣智庫民調中心主任周永鴻主持，邀請時代力量黨籍立委徐永明、民主進步黨籍立委蔡易餘、政大教授顧忠華、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉等人出席。

民調項目包括總統與內閣滿意度、總統能力指標及政黨滿意度等。

民調結果顯示，滿意蔡總統施政表現的民眾占48.5%，不滿意占38.4%，與前次民調相比，滿意度下降0.6個百分點；對林全內閣滿意民眾占39.6%，不滿意占41.0%。

徐永明認為，從6月3日蔡總統就職2周到現在4次民調結果來看，蔡總統的不滿意度從12.5%升到38.4%，過去新政府3個月的施政，的確讓一些民眾從中立的態度轉向負面。

民調顯示，不當黨產改革、年金改革政策、勞工休假政策為民眾對總統表現感到滿意的前3個政策，分別有29.7%、27.3%、21.5%滿意度；不滿意的前3個政策為勞工休假政策、兩岸政策、年金改革政策，分別有42.1%、30.5%、20.1%民眾表達不滿意。

徐永明說，新政府改革形象很清楚，「但改革的步驟跟方向是不是比較紊亂？」根據民調結果，勞工政策、年金改革政策滿意度跟不滿意度兩者相當，顯示政府在政策上面模稜兩可，讓民眾感覺執政黨在議題上還沒有很明確的立場。

蔡易餘表示，最近的民調結果都告訴政府，有感的政策才是最重要的，政府不能持續提出有感的政策，民調要翻身有一定的困難，如果持續低迷，需要新的做法才能解決困境。

這次調查由台灣智庫民調中心委託趨勢民意調查公司執行，訪問在民國105年8月21日到22日晚間進行，以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，訪問設籍台灣20縣市、年滿20歲的一般民眾。完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。1050826

(中央社)