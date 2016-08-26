陸客銳減 高雄餐廳推古早味心料理

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因應陸客銳減衝擊，高雄一家海產起家的老牌餐廳推出用心創作的「心料理」，重拾古早好滋味，以饗饕客；另有「美味到家」家常菜外帶服務，擴大內需市場。

高雄河邊餐飲集團推出的古早味「心料理」饗宴，由河邊廚師團隊集思廣益創意推出，包含「鮪魚和風蔬果」、「紅燒土魠魚羹」、「櫻花蝦糯米糕」、「養生高麗全雞鍋」「清蒸醬瓜海上鮮」、「蒜味鹽蒸活海蝦」、「唐朝一品封」、「懷念手工八寶丸」、「開陽扁魚白菜滷」、「旗山香蕉牛奶冰」、「蓬萊仙島果」原價新台幣5000元，特價3850元供應，讓大家回味古早味。

阿嬤年代烹煮過口味絕佳的封肉沒傳承下來，河邊集團董事長張素鑾吃遍許多家店想找回些許古早記憶中的那種滋味，可惜遍尋不及，一天河邊廚師團隊秉持著最後一絲希望嘗試，終於找到記憶中遺失的味道推出「唐朝一品封」，原汁原味呈現。

業者指出，封肉是中國宴會與年菜中皆為不可或缺的大菜，光是滷製過程及色澤明亮程度皆是考驗師傅廚藝的一道經典功夫菜。

從年代久遠的阿嬤輩傳承下來，米糕現已屬於充滿台灣風味的獨特小吃，廚師團隊特別針對祖傳料理加以研發改良成「招牌櫻花蝦八寶米糕」。

另一道心料理「高麗養生燉雞湯」則以高麗菜代替，雞湯中帶著蔬菜的香甜氣息，養生又滋潤別具一番風味。另外，河邊餐飲集團貼心推出闔家歡樂餐，美味到家服務，讓辛苦的媽媽不再手忙腳亂，美味料理四菜一湯5人份只要588元。 1050826

(中央社)