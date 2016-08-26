那些值得帶走的成都伴手禮

圖／旺旺中時北京提供

成都，是集美食、美景、歷史、文化、休閒與一體的「中國最具幸福感城市」，來成都旅行，除了美景美食讓你流連忘返，各種琳琅滿目的特色禮品本地特產也一定會讓你驚歎。出門旅遊一場，有哪些不得不買的伴手禮可以帶給親朋好友一起分享呢？

小編給你推薦這些獨具特色的「伴手禮」，一定讓你不虛此行！

【物品類】

1、熊貓公仔

沒看大熊貓，那你一定不算真正到過成都！憨態可掬、萌萌噠的大熊貓已在地球上生存了至少800萬年，被譽為「活化石」和「中國國寶」。全世界野生大熊貓不足1600只，我國80%以上的大熊貓分佈在四川境內，成都所屬的崇州、都江堰、大邑、彭州、邛崍等均有大熊貓出沒。

來成都旅遊的遊客，必定會去成都熊貓基地一睹滾滾（大熊貓）的風采，看完了真的，再「買一個「帶走如何？哈哈，小編說的是熊貓公仔啦，買回去留紀念或者送朋友都是不錯的選擇。2014美國總統夫人蜜雪兒到成都就有熊貓公仔「接機」，你可以說自己買了一個「國禮」噢！

圖／旺旺中時北京提供

除了公仔，在成都你還能買到各種大熊貓飾品，如大熊貓帽子、馬甲、鑰匙扣、書簽等等。而且超級好買，在成都各個景點，例如錦裡、寬窄巷子、春熙路等均可購買，價格幾元至百元不等。

2、蜀繡

蜀繡與蘇繡、湘繡、粵繡齊名，為中國四大名繡之一，在晉代被稱蜀中之寶，2006年蜀繡正式被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。蜀繡針法有12大類，130餘種之多，在四大名繡中是最豐富的，而70餘道「衣錦線」更是蜀繡所獨有的絕技。

蜀繡的品種豐富多彩，有偏重於實用價值的日用品，也有偏重於藝術效果的欣賞品，總之，是一件特別拿得出手的禮品。在成都的寬窄巷子、錦裡、文殊院等旅遊景點，都可以買到擺件、絲巾、扇子等蜀繡禮品，價格從幾十元至萬元不等。

圖／旺旺中時北京提供

3、川劇臉譜

川劇是巴蜀文化的名片之一！早在唐代就有「蜀戲冠天下」的說法，不同於其他戲劇，川劇語言生動，幽默風趣。

川劇作為中國民間戲曲的一種重要形式，2006年納入非物質文化遺產。川劇臉譜，是川劇表演藝術中重要的組成部分，是歷代川劇藝人共同創造並傳承下來的藝術瑰寶。由川劇臉譜元素製作的扇子、川劇公仔、書簽、壁掛等藝術品均是理想的伴手禮，成都錦裡、寬窄巷子、春熙路等均可購買。

4、銀花絲手工品

銀花絲是成都最具特色的漢族傳統金銀奢侈品，製作技藝迄今已有1700多年的歷史。現在，這項發源于成都、興盛于成都的手工技藝，已被列入國家非物質文化名錄。銀花絲以高純度白銀為原材料，造型別致，玲瓏剔透，具有濃郁的民族特色和獨特的地方風格。

小編推薦位於文殊坊「非遺·手工技藝主題街區」的「道安銀花絲」。道安，是成都銀花絲製作技藝國家級非遺傳承人，也是目前全國唯一一位能掌握成都銀花絲技術全部流程的藝術家。此外，錦裡、寬窄巷子、洛帶古鎮等景點均可買到銀花絲手工品，價格百元至千元不等。

圖／旺旺中時北京提供

5、道明竹編工藝品

成都有一個被譽為「竹編之鄉」的美麗小鎮——道明鎮，位於成都崇州市西北部，距離崇州市區6公里，是一個擁有5800多戶農家的川西小鎮。

據考證，道明竹編已有2000多年的悠久歷史，尤其是清代初年以後，竹編工藝迅猛發展，經歷了由粗到精、由簡到繁、由生產生活用品向高檔工藝品發展的蛻變之路。

來成都旅遊，精美的竹編工藝品也是你伴手禮的一個好選擇。竹編工藝製品在成都部分景區特產店有售。

圖／旺旺中時北京提供

6、面娃娃

面塑是中國特有的一門民間藝術，起源於漢代，據考證有兩千多年的歷史。成都的面塑技藝，俗稱「面娃娃」或「面人」，目前已列入四川省第三批非物質文化遺產名錄。尚可追溯之譜系，上至民國年間的著名藝人「風花雪」。「風花雪」本姓李，當年以「蓉城李記風花雪」的招牌擺攤從藝。「成都面人」單脈相傳，迄今四代，熊家全師傅是成都著名面塑藝人「風花雪「唯一的再傳弟子。

如今的「面娃娃「形態活潑，種類多樣，在成都市內各著名景點，如成都錦裡、武侯祠、寬窄巷子等景點均可購買。

圖／旺旺中時北京提供

【美食類】

1、徐公茶（碧潭飄雪）

「碧嶺拾毛尖，潭底汲清泉。飄飄何所似，雪梅散人間。」徐公茶又稱碧潭飄雪，是一種花茶，色麗形美，淡雅適度，不僅醇香可口，更具有觀賞價值。徐公採用傳統手工窨制花茶，由華夏茶文化專家、新津徐金華先生精工焙制之佳茗，其手工擇花窨制茉莉工藝列為成都市非物質文化遺產保護名錄。

帶走一罐碧潭飄雪，在千里之外輕呷細品，齒舌遍香，便能帶你回到成都，再次體會到巴蜀之地的幽香。

圖／旺旺中時北京提供

2、鵑城牌郫縣豆瓣

豆瓣是川味食譜中必用的調味品，有「川菜靈魂」之稱。郫縣豆瓣在選材與工藝上獨樹一幟，與眾不同。香味醇厚卻未加一點香料，色澤油潤卻未加任何油脂，全靠精細的加工技術和原料的優良而達到色、香、味俱佳的標準，具有辣味重、鮮紅油潤、辣椒塊大、回味香甜的特點。

隨著川菜走出國門，郫縣豆瓣更是遠銷美國、日本、加拿大、德國、法國等世界200多個國家和地區。小編為你推薦成都人家家必備的鵑城牌郫縣豆瓣，在成都大小超市、便利店均有售，價格也很親民。

3、火鍋底料

火鍋是成都最受歡迎的食物之一，來成都吃火鍋，你一定被它的美味征服了吧？擔心離開之後吃不到成都火鍋？不用擔心！帶上幾包火鍋底料吧，無論在何時無論在何地，你都能再次品嘗到成都火鍋的美味。

小編為您推薦郫縣「丹丹」牌火鍋底料，它集四川、重慶兩地火鍋之精華，經多位具有豐富經驗的火鍋名師精心創制而成，採用純菜油炒制，乾淨、衛生又實惠，麻辣味厚、鮮香宜人。此外，四川大紅袍火鍋底料以及成都各大火鍋店自製的火鍋底料（如大宅門、蜀九香等）都值得購買。

圖／旺旺中時北京提供

4、雙流老媽兔頭

尖尖的嘴，兔子眼睛深深凹陷下去，第一次看到老媽兔頭的人難免會有些害怕，認為這是一道「暗黑料理」，但它卻是成都人熱衷多年的一種小吃。

尤其在夏天，成都人都熱愛在夜間的大排檔(成都人叫「冷淡杯」)，吃兔頭喝啤酒。入鄉隨俗，你不妨也試試這道生猛的料理，沒准也會愛上它呢？

雙流老媽兔頭每一隻兔頭都經過精心烹飪，麻辣鮮香、回味悠長，經過二十多年的發展，已經成為了成都乃至整個四川的一道著名小吃。

小編為您推薦：老字型大小雙流老媽兔頭，地址為：成都市雙流區清泰路85號。此外，成都市內幾乎所有售賣老媽兔頭的店鋪都提供真空包裝服務，你可以輕輕鬆松打包帶走！

5、九尺板鴨

成都彭州九尺鎮素有「板鴨之鄉」的盛名，當地所產板鴨已有500年歷史。九尺板鴨採用當地優質泉水和上等麻鴨，搭配多種名貴中草藥精心醃制而成，皮薄肉嫩、香味可口、回味悠長。

想買到正宗的九尺板鴨，可以去成都市青羊區貝森南路89號、成都市中鐵瑞景城光華北路168號等門店、彭州九尺鎮等地。

圖／旺旺中時北京提供

6、新都桂花糕

新都桂花糕創制于明朝末期，已有三百多年歷史。糕質細軟滋潤、色澤潔白，具有濃郁的桂花清香，入口化渣，口味清香。

關於新都桂花糕，還有一段優美的傳說。相傳，新都桂湖的桂花是明代狀元楊升庵從月宮裡採摘下來的。一天晚上，楊升庵在書房裡睡著了，魁星入夢，問楊升庵想不想上月宮折桂，楊升庵說想。於是，魁星便命西海龍王載楊升庵飛上月宮摘桂。到了月宮，楊升庵看見一座宮殿和一株很高大的桂花樹，他努力地爬上去摘下了桂枝，回到書房。後來，楊升庵進京考中了狀元。到了明朝末年，新都縣有個叫劉吉祥的小販，他從狀元楊升庵桂子飄香的書齋中得到啟示，將鮮桂花收集起來，擠去苦水，用糖蜜浸漬，並與蒸熟的米粉、糯米粉、熟油、提糖拌和，裝盒成型出售，取名桂花糕。新都桂花糕在成都市區內各大特產商店均可購買。

(中時電子報)