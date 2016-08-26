別再叫我「阿姨」 逾6成日主婦自認身心年輕

圖為女性在保養品專櫃諮詢。（資料照，張啟芳攝）

還記得第一次被小朋友叫「阿姨」是什麼心情嗎？雖然不能當場抓狂，但內心絕對是崩潰的。而不少女性對「年齡」十分敏感，聽到有人以「阿姨」稱呼自己，會感到不開心，日本一間化妝品公司日前進行問卷調查後發現，逾60%主婦認為自己心態比實際年齡年輕，更有62%女姓被叫「阿姨」時感到反感。

化妝品公司針對已婚及育有子女，且年齡介於30至69歲的2204位女士，其中有64.3%的受訪者自認身心態較實際年齡年輕，而55.6%認為外表比實際年輕，平均分別年輕7.7歲及4.9歲。

30至39歲的受訪者中，有56%認為自己的外表不是「阿姨」，而40至49歲受訪者中有36.9%認為不是，隱約可見年紀對於「阿姨」一詞的看法大相徑庭。化妝品公司負責人分析結果認為，「阿姨」一詞本身帶有負面印象，更指出日本主婦比以前更抗拒被喚作「阿姨」。

女網友留言「第一次被叫阿姨，我直接想翻白眼」、「我已經不記得有多久沒有照鏡子了。」、「看著抬頭紋，只想砸鏡子」、「超級討厭過生日」，另一女網友悲慘分享「15歲時被叫叔叔。內心當場崩潰！」，也有網友建議「你要在小鬼開口前，甜甜地對他說，叫姐姐」

(中時電子報)