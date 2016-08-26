泰國爆炸生還者　送愛到創世

去年遭逢泰國爆炸案的張道源，26日到創世基金會新竹分院，為院友戴上親手編織、並由泰國師父祝福開光的串珠，祈求他們平安。（郭芝函攝）

去年歷經泰國爆炸案的張道源夫婦（後排右起），幸運生還，特選26日、也是創世30周年，帶著院友的生活用品，以及他們親手編織，經泰國師父祝福開光的串珠，將愛傳遞下去。（郭芝函攝）

張道源歷經泰國爆炸案，造成右腿開放性骨折，做了無數次清創手術，目前以石膏固定，必須拄著拐杖行走。（郭芝函攝）

去年新竹市張道源夫婦，到泰國四面佛還願，卻不幸遇上恐怖大爆炸，所幸妻兒毫髮無傷，但張道源的右腿開放性骨折，歷經23次開刀苦楚。日前從泰國結束10個月治療，26日帶著泰國師父開光的串珠，到創世基金會新竹分院，為植物人戴上，讓愛蔓延。

張道源回憶，他在四面佛的第1面，妻兒在後頭拜拜，沒想到突然360度環炸，來得太急，回過神才發現四周一片寂靜，街道滿目瘡痍，到處是罹難者，炸彈更與他僅3步距離，造成他右腿骨頭粉碎、背部嚴重燒燙傷，昏迷了整整3天。

醫生曾建議他截肢，較易恢復正常生活，但為保留自己的腳，歷經多次清創手術，還避免抗藥性，堅持不打麻醉。他說，以自體骨盆腔移植，打碎後植入腿部，目前已生長組織，慢慢與身體連結，只要生活不踩到地，多活動就能使其較快復原，現則用石膏固定。

「只要活著，一切都不苦！」張道源夫婦表示，完全不覺遭逢悲哀，反而深感幸運。經過這一切，他們認為人生只有一次，要珍惜、把握當下，活得有價值，遂選在26日、也是創世30周年，帶著植物人生活用品，以及他們親手編織，經泰國師父祝福開光的串珠，為院友戴上，祝福大家平安順利。

張道源也分享中國大陸1位22歲男孩，希望院友「堅持不放棄」。他說，男孩剛畢業到泰國玩，就遇上大爆炸，鐵片插入頭部，昏迷近半年，期間一直給予他鼓勵。目前眼睛恢復正常、也能溝通，持續在泰國當地醫院治療，夫婦倆至今仍透過視訊，越洋給他加油。

(中時)