全球創新醫學工程設計大賽 成大奪銅

「應用於糖尿病患者之智慧型溫控及步態分析鞋」，能在炎熱或寒冷的情況下，控制並維持足部溫度。（黃文博翻攝）

成功大學TTS團隊表現不俗，參加香港中文大學舉辦的「全球創新醫學工程設計大賽」，以「應用於糖尿病患者之智慧型溫控及步態分析鞋」為題，從全球40個參賽隊伍中脫穎而出，獲得銅牌獎及最佳報告獎。

成大TTS團隊由成大生物醫學工程系同學黃秀剛、林阡鈺、廖文寧、陳子揚、蘇廷育、林哲偉助理教授和成大醫院皮膚科王德華醫師共同組成，是一個跨領域技術的團隊，將臨床醫療、材料科學、電子電機、資訊工程等相關知識共同應用於解決糖尿病患者的臨床需求。

團隊認為，有越來越多的文獻指出，糖尿病患者最好的治療方式，是結合規律且足夠的活動，而不是單單依賴藥物，但糖尿病患者的末稍循環不良，才有「應用於糖尿病患者之智慧型溫控及步態分析鞋」的構想。

TTS團隊為糖尿病患者設計的智慧型溫控及步態分析鞋，能在炎熱或寒冷的情況下，控制並維持足部溫度，讓患者足部處於最適溫度，有效降低細菌增生所造成的感染與截肢風險，與改善循環不良的狀況，增加患者足部傷口復原程度。

這款鞋構成的主要元件包括物聯網模組、升溫和降溫用IC元件、溫度控制電路、慣性訊號元件，使用者可透過手機APP選擇使用血液循環提升模式，還是細菌抑制模式，鞋內的控制電路便會把鞋內溫度調整到對應的適宜溫度。

(中時)