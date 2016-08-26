打擊毒品 林全指示建置防制資料庫

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行政院長林全今天說，沒有充分資訊就無法做好毒品防制，法務部已在建置毒品防制資料庫，盼能快速發揮研究、預防、查緝、事後追蹤及矯正治療等功能，朝降低用毒人口目標邁進。

林全今天主持「第二十一次毒品防制會報」時表示，毒品氾濫的影響如無法有效遏止，將成為社會長期問題，希望透過戒癮治療協助成癮者回到社會，以及有效進行掃毒工作等方式儘速解決。至於毒品防制，應建立系統性的做法及滾動式檢討，面對困難要隨時調整策略及方法。

他指出，當前的毒品查緝作為雖有相當成果，但若防毒、反毒的工作無法落實，則無法遏止毒品氾濫，請法務部與相關部會進一步研商，檢討現行作為有無疏漏，希望各部會相互密切配合。

法務部表示，毒品防制目前從降低需求及抑制供給兩面向，結合相關部會共同推動毒品防制工作，強化防毒、拒毒、緝毒、戒毒等作為。林全請法務部整合衛福部等部會資料庫，以利未來防毒、反毒及緝毒等工作。

林全表示，目前毒品新生人口主要介於18歲到24歲的年輕族群，因此，減少青少年濫用藥物也是重要的反毒工作，請教育部繼續努力，降低學校的毒品新生人口。

林全並指示相關部會應重視矯正戒護機構的戒癮治療，並請法務部會同內政部、教育部、衛福部及各地方政府等單位，訂出具體可供檢視的績效指標，以進行檢討修正，提升反毒綜效。

他最後表示，毒品查緝仍是當前最主要工作，請台高檢持續統合檢、警、調、憲兵、海巡與關務等6大緝毒體系，持續進行相關策進工作，有效發揮掃蕩和防制，共同打擊毒品犯罪。1050826

(中央社)