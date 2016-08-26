羅承宗將任黨產處理委員 遭爆曾被判刑

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲26日表示，將出任不當黨產處理委員會專委的南台科大財經法律研究所副教授羅承宗，在2010年時就因違反著作權法，遭法院判刑。中央社記者劉冠廷攝 105年8月26日

國民黨立法院黨團副書記長楊鎮浯辦公室主任黃子哲今天說，將出任不當黨產處理委員會專委的南台科大財經法律研究所副教授羅承宗，在2010年時就因違反著作權法，遭法院判刑。

羅承宗下午受訪時，大方承認過去曾有這件法律爭議，並表示這件事情發生後，幫助了他很多，也讓他更去思考實務上法律操作的意義。

羅承宗也說，未來在委員會中，會盡力地把在黨產領域專業所知與所學表達出來。

即將接任不當黨產處理委員會主任委員的顧立雄在24日時表示，不當黨產處理委員會專任委員，由羅承宗及前屏東縣政府地政局長、稅務局長施錦芳等人出任。

黃子哲受訪時拿出法院判決書說，羅承宗過去是黨產歸零聯盟的執行長，常指控國民黨侵占國家財產，結果羅承宗在2010年就因違抄襲、剽竊、重製他人的智慧財產，遭法院判有期徒刑6個月確定，這豈不是做賊的喊抓賊，請鬼抓藥單？

黃子哲也說，不當黨產條例第20條規定，委員要超出黨派依法公正行使職權。21條也有規定，不當黨產委員若有違法或刑事案件遭起訴，行政院長就可以解除其職務。所以羅承宗的任命簡單講，在政治上有爭議、在法律上有疑義、在社會觀感上有違逆。羅承宗根本不適任。

顧立雄對此表示，這是羅承宗11年前個人著作權爭議的案件，跟是不是適任不當黨產委員會的專任委員沒什麼關係，找羅承宗是因為羅承宗在黨產議題有研究。

針對不當黨產條例第21條的規定，顧立雄說，這是指擔任不當黨產委員會委員的期間，有違法失職、因案被起訴，才有免職的問題。1050826

(中央社)