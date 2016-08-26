兆豐銀案 金溥聰：內控出問題怎扯政治

兆豐銀涉洗錢遭美重罰。前國家安全會議秘書長金溥聰今天說，這是內控出問題，怎會扯到政治，難道他可以指揮兆豐金、與蔡友才聯手？這是很高的想像力，他呼籲新政府調查。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

外傳金溥聰於駐美代表期間與兆豐金勾結，協助國民黨洗錢；金溥聰下午接受TVBS少康戰情室節目專訪時說，對於外界編故事、編小說，他不出來講，等於默認，所以他要講清楚。

金溥聰說，說他洗錢的傳聞，過去講過很多次，綠營繪聲繪影指「馬金（前總統馬英九與金溥聰）」洗錢，現在民進黨執政，掌握國家機器，還用影射、暗指的方式，蠻可笑的。

他呼籲新政府與行政院長林全查清楚，不當黨產處理委員會也可一次查清楚，讓國人清楚了解。

主持人詢問，政府是否會查不清楚或故意查不清楚？金溥聰說，如果拖下去，會被誤會是轉移焦點；民進黨到現在還用揣測、暗示手法，用時間的巧合點，黔驢技窮，被看破手腳。這完全是曾參殺人，只是因為時間點巧合，開始暗示有做什麼壞事。1050826

(中央社)