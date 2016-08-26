奧運台灣代表團凱旋歸國 國人接機喝采

里約奧運台灣代表團，在賽事中最終獲得1金、2銅成績，下午凱旋歸國，民眾看到這群「英雄」返抵國門，為他們歡呼喝采。

體育署長下午也到桃園機場迎接里約奧運台灣代表團，舉重金牌女將許淑淨在雲林老家的鄉親們更是包了遊覽車到機場接機，要為這位為台灣奪下奧運金牌的「英雄」喝采。

何卓飛表示，奧運台灣代表團今天下午返國，這次選手們的表現，都應給予最大的肯定，此次比賽的得牌數為1金、2銅，與原來所設定的3金、2銀、1銅有些差距，但台灣在賽會中的總排名，為第50名，若與歷屆做相對比較，僅次於希臘雅典奧運的成績排名。

他也說，在舉重賽事方面，絕對要給予最大肯定，舉重與射箭都是台灣發展的重點項目之一，在此次奧運賽事中分別奪下金牌與銅牌，此次賽事結束返國，將放眼2020奧運，展開備戰計劃，針對此次比賽的表現與缺失進行改進與調整。

而受到球鞋爭議受到委屈的羽球小天后戴資穎，今天也隨代表團返國，昨天她也在臉書粉絲頁上PO了多張「耶穌像」的照片，與球迷及親友們分享，她終於如願到想去參觀的地方，似乎已走出球鞋爭議與奪牌失利的陰霾，不過她今返抵國門時，低調閃避鏡頭離開。1050826

(中央社)