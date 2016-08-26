北市議員提罷免 柯文哲：認真做事就好

台北市長柯文哲今天說，選舉罷免創制複決是人民參政權，不想要被罷免就認真做，台北市議員鍾小平不是要選市長，這是造勢，這也是民主政治不得已地方，知名度很重要，所以要炒新聞。

媒體報導，國民黨台北市議員鍾小平之前放話將角逐2018年台北市長，並表示，下個月會發動罷免台北市長柯文哲，且對罷免案自信滿滿，認為柯文哲缺乏城市治理知識，這是「市民自救運動」。

柯文哲下午出席「認養失業家庭學童公開認養活動」會後接受聯訪，媒體提問，關於鍾小平提罷免一事。

柯文哲說，選舉罷免創制複決是人民參政權，「不想要被罷免就要認真做，他不是要選市長，這是一種造勢」，很正常，這也是民主政治不得已的地方，「知名度很重要，所以都是要炒新聞」。

媒體提問，鍾小平提到台北市議員高嘉瑜和許淑華為明日黃花是否失言。

柯文哲說，人活在世界上很難每一天講的話都對，這也還好。媒體追問高嘉瑜和許淑華是否為明日黃花，柯文哲表示，「下一題」，不會吧，這兩個都還很年輕，「不要問這個題目」，2人都是美女。

至於是否擔心鍾小平為競爭對手。柯文哲說，離選舉還很早，現在認真做事就好，先解決世大運和大巨蛋議題，目前要出全力去做的事。1050826

(中央社)