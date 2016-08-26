兆豐案 親民黨：政府應速查資金流向

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親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，關於兆豐銀一案，政府應盡速查明相關資金流向，給全民一個交代，同時也應針對台灣金融業分佈在世界的600多家分行，進行徹底金融檢查。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

李鴻鈞表示，政府應盡速查明相關資金流向，給全民一個交代，同時也應該針對台灣金融業分佈在世界的600多家分行，進行徹底金融檢查，並強化金融體系洗錢防制及反恐意識。另外對於洗錢防制法相關不足之處也應該盡速修正。

李鴻鈞也呼籲，政府除對國內銀行及其海外分行做系統性的法規遵從檢討外，面對全球日趨嚴格之法令遵循風險，應建立透明、效率的跨國監理平台，即時掌握外國金融監理單位的金融檢查結果，協助銀行做出修正，避免觸犯法規。

他說，國內銀行發展海外業務時，也應遵循全球金融機構的標準，並要求分行落實，期盼未來能與國際金融體系接軌，盡到全球洗錢防制以及反恐的國際責任。

黨團幹事長陳怡潔指出，2015年香港金融管理局金檢台灣在香港的銀行，部分分行被認定有「重大瑕疵」，甚至有分行被停止業務，這部分相關單位也應要積極調查。

陳怡潔說，除了兆豐金涉及違反當地洗錢防制近3800億資金流向，政府必須要追查清楚之外，香港分行以及其他被金檢銀行違規部分，也應該盡速查明，並公布相關失職人員懲處名單。1050826

(中央社)