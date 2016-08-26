藝術原色 江隆芳油畫陶瓷展

江隆芳作品【王者之風】。(時藝多媒體提供)

剛直的線條，強勁的筆觸，鮮明的色彩，畫面表現出強烈生命力，國立歷史博物館現正舉辦《江隆芳油畫陶瓷展》，精選60餘件作品，包括油畫、陶藝及新增佛像系列，全面地呈現江隆芳先生從傳統藝術學院式教育走向非傳統藝術創作之畫風流變。

江隆芳作品極具個人風格，早期受國立臺灣師範大學美術系的專業訓練，啟蒙於廖繼春、陳慧坤、廖修平、王秀雄等多位著名臺灣藝術大師，畢業後至比利時布魯塞爾國立剛勃高等視覺藝術學院繪畫系攻讀學位，受到二十世紀初德國表現主義、50年代歐洲眼鏡蛇畫派以及80年代新表現主義的影響，發展出其自由大膽的作畫方式和濃麗奔放的色彩組合，以自我的繪畫語言，重新詮釋大自然中不同的物像。

江隆芳作品【回顧與展望】。(時藝多媒體提供)

《江隆芳油畫陶瓷展》於國立歷史博物館展出至9月18日，江隆芳將不同畫派內化成自我的獨特畫風，自成一派，成功地打造出自我的藝術語言，以自然、動物及人類為主題，利用色彩原色的交錯結構，呈現主題之原始元素及內在生命力，看似快速簡化的構圖，精準明確地描繪出主題神韻，若非有長期的繪畫經歷及對事物的敏感觀察，實無法將內在的思想精實傳達。江隆芳的畫作，將主題畫大、畫滿以凸顯畫作張力，直率地表現出內在主觀的心象世界，相信這樣的畫風呈現，對於社會大眾是一種特殊的感觀經驗，並期待觀眾可直覺式地體驗出畫作中返樸歸真的繪畫原意。

江隆芳作品【躲貓貓】。(時藝多媒體提供)

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(中時電子報)