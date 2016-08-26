下周一開學 竹縣長邱鏡淳勘查安興國小

新設立的安興國小具有1座約1層樓高的溜滑梯，成為校園特色之一。（莊旻靜攝）

縣長邱鏡淳與民意代表、地方人士今前往安興國小視察，由企業捐贈的童書、繪本將做為新生入學的禮物。（莊旻靜攝）

縣長邱鏡淳（中）今前往安興國小視察，確認學校圍牆，保證學童安全。（莊旻靜攝）

下周一開學日，新竹縣長邱鏡淳今天上午勘查今年剛招生的安興國小，因校舍尚有二期工程未完工，邱鏡淳也叮嚀施工單位須注意施工音量，不能在上課時影響學生，另有企業捐贈童書與繪本，將作為新生開學的禮物。

工務處長羅昌傑、教育處長劉明超今天也赴安興國小查看，羅昌傑表示，使用執照已經核發，並轉移給教育處主管，劉明超表示，安興國小最大可收納60班，開學後亦有1年級5班、附設幼兒園2班，未來將逐步增加。

校長齊宗豫表示，目前學校圍籬都已裝設妥善，維護校園安全，一年級桌椅亦按照學童身高調配，十分貼心。邱鏡淳也指出，包含新竹物流、士林電機、國賓飯店在內的企業，捐贈童書及繪本給學校，將作為新生入學禮物。

新落成的安興國小除了校舍新穎外，還有1座約1層樓高溜滑梯等，不過因包含操場在內的2期工程尚未完工，部分校地由圍籬圍住，以免影響施工。

上午包含北興里長田祺煥、竹北市民代表會多位代表、縣議員們一同前往勘查，了解如家長接送上下學的車輛動線、以及通學步道等措施，將逐一改善。

鄰近安興國小的十興國小過去面臨學生過多的狀況，劉明超也表示，在安興國小招收新生時，十興國小新生數量亦有降低趨勢，未來將趨於正常，另東興國中亦在今年招生，紓解竹北市新生多、校舍不足問題。

(中時)