避免一口爛牙 幼兒長牙就應用含氟牙膏

不想要孩子從小一口壞牙齒，光靠濕巾擦拭無用！牙醫師提醒，家長應及早重視幼兒口腔健康，一長出牙齒後，就應使用含氟量1000ppm的牙膏、一天兩次清潔牙齒，以免乳牙向下蛀，蛀壞了恆牙。若擔心孩子不會漱口，恐吃下含氟牙膏，一次只要使用豆子、米粒大牙膏量就好，邊刷邊用紗布擦掉泡泡。

國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平說，過去有不少家長認為孩子乳牙會掉，所以不太重視清潔，有時甚至連蛀牙都不理會，其實恆牙就在乳牙的下方，乳牙蛀牙太深，可能會影響到下面的恆牙。他門診上就遇過，孩子恆牙剛長出來就是蛀掉的。

此外，常有家長擔心幼兒會吞牙膏，所以就使用濕巾、紗布擦拭孩子的牙齒，蔡宗平說，這種方式對於預防蛀牙效果很差，若加上飲食、清潔習慣不佳，他也曾遇過1歲就有3、4顆蛀牙的小朋友。

蔡宗平建議，無論幼兒或成年人，都應使用含氟量1000ppm的牙膏，只要長出牙齒，就應天天刷牙。建議父母可以在兒童專用牙刷上，擠上薄薄的牙膏，視牙齒數量，擠一粒米或豆子大小就好。

許多人會買可吞食的兒童牙膏，蔡宗平說，他不建議使用，選牙膏應看氟濃度，可吞食的通常濃度太低。家長幫孩子刷牙的時候，只要一邊用紗布擦掉泡泡，就可避免吞下牙膏，即使吃下去，量也不會太大。

中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞則提醒「愛牙四守則」，每半年檢查一次口腔、早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線、吃完東西嚼無糖口香糖或用含氟漱口水，都可保持口腔健康。

(中時)