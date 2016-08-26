陸首創藏文搜尋引擎 查不到達賴喇嘛

中國大陸全球首個藏文搜索引擎23日上線。外媒報導，國外新聞網站測試發現，這個搜索引擎無法搜尋所有大陸政治敏感詞彙，輸入「達賴喇嘛」，也搜不到這位藏人精神領袖的官方網站。

由大陸青海省海南藏族自治州藏文資訊技術研究中心製做的全球首個藏文搜索引擎「雲藏」（yongzin.com）日前正式上線。

法國國際廣播電台中文網報導，由於具有藏文搜尋功能的搜尋引擎谷歌（Google）受到大陸當局封鎖，大路搜尋引擎百度和搜狗都沒有藏語功能，因此除非在大陸的藏人會使用虛擬私人網路（VPN）翻過大陸網路長城，否則雲藏搜索引擎將是大陸700萬藏人的唯一選擇。

報導指出，雲藏搜索引擎的分類與谷歌一樣：新聞、圖片、影片，甚至連標識，顏色，設計也與Google相仿。

報導表示，國外網路媒體「石英」（Quartz）日前邀請幾名使用藏語的人士實測雲藏搜索引擎。

1名英國倫敦西藏人權組織「西藏觀察」（Tibet Watch）匿名研究員表示，在「雲藏」用藏語搜索「自由西藏」，出現的頭條是大陸官媒「人民日報」2014年的一篇文章，而在Google做同樣搜索，顯示的結果是幾個藏人團體。

此外，實測結果發現在「雲藏」上用藏語搜尋「達賴喇嘛」，則無法顯示達賴喇嘛的官方網站。同樣在Google上搜尋，前5條都是達賴喇嘛的官網。

在圖片搜尋方面，用「雲藏」搜索藏文的「達賴喇嘛」，除了顯示藏傳佛教歷史文物與法器照片外，只顯示1張中共前領導人毛澤東1954年9月在北京會見14世達賴喇嘛與10世班禪喇嘛的圖片。但同樣的方式在Google檢索則出現大量達賴喇嘛的圖片。

「雲藏」一詞源自藏文音譯，有兩層含義，其一為「上師」或「老師」，意為有求必應、有問必答；其二是將其分為單字，有「全面抓取、提取」之意。1050826

(中央社)