仲夏藝文季《海洋慶典》 太初玄清宮登場

2016仲夏藝文季系列活動再掀高潮！舞鈴劇場帶來的《海洋慶典》結合傳統技藝與西方現代劇場，今晚在太初玄清宮熱鬧登場，新竹市長林智堅也將到場與民眾一同欣賞，他表示，今年的仲夏藝文季系列活動迴響熱烈，市府將會持續努力，推動更多優質的藝文饗宴，提升城市的文化氣息。

林智堅說，小時候和家人一起到廟埕前看布袋戲、歌仔戲表演，那種滿足感與新鮮感，讓他至今無法忘懷。他特別感謝新竹物流公司的贊助、紙風車劇團的企劃及太初玄清宮協助提供場地，讓孩子們也有機會在廟埕前觀賞優質的表演，希望大朋友、小朋友都能享受這個富含藝文氣息的夜晚。

林智堅也強調，新竹市擁有高所得、高學歷、高出生率及全國平均年齡最低的城市人口等「三高一低」特徵，市民朋友對藝術的需求也相當強烈。市府在去年總共舉辦國內外藝文表演活動共170場次，成功吸引11萬9,557觀賞人次。而今年的「仲夏藝文季」活動更是一口氣增加至八場，邀請到舞鈴劇場、九天民俗技藝團等優質藝文團體，為市民帶來精采的表演。

《海洋慶典》以「扯鈴」為圓心，透過人、鈴、線、音樂及圖騰交織而成的協奏曲，演繹絕美劇碼。開場的「第一道曙光」由海洋女神的歌聲劃破黎明，人魚在金黃色的海平面上跳躍飛舞，「小丑魚」自由穿梭於觀眾和舞台空間，帶領觀眾找到心中那份真誠的快樂。「風雲」如電光火石，掀起陣陣浪濤，潛入深藍海底的水舞，「海洋之心」聆聽如母親胎動之音的渾厚鼓聲，欣賞繽紛多彩的熱帶魚舞者在其中穿梭追逐和鈴舞者交織出結合視覺與聽覺的流動藝術。

民政處表示，「舞鈴劇場」創立於1986年，被譽為「台灣太陽馬戲團」，是國內第一個結合扯鈴、舞蹈、體操及專業劇場觀念的表演藝術團體；團員們在專業的教學訓練系統中，接受了了扯鈴技巧、音樂節奏、芭蕾、身段、體操、爵士、武功等表演藝術訓練，並結合音樂、影像等劇場科技元素，成功打造超越想像的藝術新境界。

林智堅表示，「2016仲夏藝文季」系列活動還有最後一場精彩壓軸大戲《祭特洛伊》，將於9月10日在新竹市政府前廣場演出，歡迎市民朋友踴躍參加。

(中時)